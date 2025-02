Megszűnhet az ingyenszigetelés

energiahatékonyság;energiatakarékosság;

2025-02-19 09:30:00 CET

Az új ár a legutóbbi, novemberi értékesítés 9010 forintjának csak alig több mint fele. A negyedévenkénti energiamegtakarítási árverések egy évvel ezelőtti indulásakor az ár még 12 850 forintra rúgott, ami májusban 14 750 forintra nőtt.

A különböző fogyasztáscsökkentő beruházásokról kiállítható hemeket hazai energiacégek veszik, az úgynevezett Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer által velük szemben támasztott hasonszőrű követelmények kiváltására. Tavaly nyáron kivitelezők több tízezer családi ház födémjét szigetelték le ingyen, mert az erről kiállítható, akkor még emelkedő árú hemek tőzsdei eladásán így is tetemes hasznot értek el. De a rendszer révén több más felújítási típust – például homlokzatszigetelést vagy fűtéscserét – is jelentős kedvezménnyel kínáltak. Bár a folyamat az EU-elvárásokon túl elvben Magyarország energiafüggetlenségi és környezetvédelmi törekvéseit is szolgálta, a kormány és a hatóság szigorított a hemek megtérülési szabályain, és az energiacégek is betáraztak hemekből. Emiatt a hem-árak a tavalyi év második felében csökkenésnek indultak, ami jócskán visszafogta a felújítási ajánlatok lendületét. A hem-árak folytatódó zuhanását lapunknak szakértők azzal indokolták, hogy az év végén a kormány saját ígéretei ellenére mégsem emelte az energiacégek 2028-2030 közötti energiamegtakarítási kötelezettségeit a jelenlegi kétszeresére. A bizalmatlanság légkörén egyelőre a keresletemelési tervekről időnként felröppenő hírek sem javítottak. A további áresés az ingyenes és meg is valósított felújításokat végleg megszűntetheti és az eddigi árkedvezmények is jelentősen csökkenhetnek – vélték lapunknak szakértők.