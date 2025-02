Telex: Az Orbán-kormány kiadta, hogy a cégek ne jelentsenek be csoportos létszámleépítést, így 29 fős csoportokba osztva rúgják ki az embereket

A lap úgy tudja, azért döntöttek a leépítés ilyen formája mellett, mert ha havi 30 főnél többet bocsátanának el, az már csoportos létszámleépítésnek számítana, a kabinet pedig nyomást helyez a cégekre, hogy ne jelentsenek be csoportos létszámleépítést, az ugyanis nehezen lenne összeegyeztethető az Orbán Viktor által vizionált „repülőrajttal”, amit az 2025 elejére képzelt el.

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban úgy nyilatkozott, a háború végével akár vissza is lehetne integrálni Oroszországot az európai energiapiacra. Ez a nyilatkozat ellentétben áll az EU deklarált céljával - amelyet ő is aláírt -, hogy le kell válni az orosz energiahordozóktól, legkésőbb az évtized végére, de lehetőleg 2027 végére, amiért már nagy lépéseket is tettek a tagállamok.