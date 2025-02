Itt a levél, amelyet az Integritás Hatóság elnöke írt Varga Juditnak

levél;Windisch László;Varga Judit;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2025-02-19 15:01:00 CET

Egy sor, az Integritás Hatóság hatékony működéséhez szükséges jogszabályi változtatást kért Biró Ferenc az állami szerv jelenleg eljárás alatt elnöke az Orbán-kormánytól. A EU nyomására létrehozott IH első embere az akkori igazságügyi minisztert, Varga Juditnak írt egy hosszú levelet erről. Feltehetően ebből a levélből idézett a 444 keddi cikke is, amely szerint Biró Ferenc – az Állami Számvevőszék elnökéhez hasonlóan – mentelmi jogot kért magának.

Úgy fest, Biró Ferenc a jövőbe látott: mint arról beszámoltunk az utóbbi időszakban egyre keményebben üzemelő IH elnökével szemben nemrégiben több ügyészségi nyomozás indult. Először a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tartott látványos, egész napos razziát az IH Roosevelt téri központjában. Akkor az IH elnökét hűtlen kezeléssel gyanúsították meg, mondván: az állami szerv külön autót bérelt Biró Ferenc feleségének. Ezt akkor Biró Ferenc cáfolta, mondván, nem igaz, a saját elnöki autóját adta oda időnként a feleségének. A KNYF emellett hatósági visszaéléssel is gyanúsítja az IH elnökét, mondván, megpróbálta megnyirbálni az elnökhelyettesei jogkörét.

Biró Ferencet azóta újabb bűncselekménnyel gyanúsította meg a KNYF, így azzal, hogy az IH tevékenységi körével össze nem függő feladatokra szerződtette az egyik családi ismerősét fél éven át havi bruttó kétmillió forintért. az egyik kötött szerződést ismerősével.

A most lapunk birtokába jutott levél tanúsága szerint Biró Ferenc már 2023 nyarán tisztában volt azzal, amit lapunk is többször megírt, hogy az IH jogkörét az Orbán-kormány rendkívül szűken, korlátozottan állapította meg, azaz az IH a jelenlegi jogi helyzetben nem tudott hatékonyan eljárni a korrupcióval szemben. Erről később Biró Ferenc Brüsszelben is nyíltan beszélt.

A levélből kiderül, hogy Biró Ferenc az IH fellépési és szankcionálási lehetőségeit akarta bővíteni. Így az adathozzáféréshez való jogait akarta szélesíteni, nyomozati jogköröket kért magának, továbbá büntetőeljárások esetén a bíróságok határozataival szemben fellebbezési jogkört kért magának. A levele végén arról írt, hogy neki is az Állami Számvevőszék elnökéhez hasonló jogkörre lenne szüksége, azaz mentelmi jogot Windisch László ÁSZ-elnökhöz hasonló havi illetményt kért magának.

Úgy tudni, hogy a javaslatok egy jó részét törvényjavaslat formájában is eljuttatta az IH az igazságügy-minisztériumnak, ám erre azóta sem érkezett válasz.