Áder János: A biztonság a legfontosabb az akkumulátorgyáraknál is

Göd;Áder János;akkumulátorgyár;

2025-02-19 18:49:00 CET

Tíz év múlva nem gördülhetnek le az autógyárak futószalagjairól benzines vagy dízel meghajtású járművek, és ha nem akarunk lemondani az autózás előnyeiről, akkor valamivel ezeket az autókat hajtani kell, ez pedig az akkumulátor - mondta Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdai gödi előadását követően az MTI szerint.

Áder János a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola diákjai számára tartott előadása utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európában mindenütt, ahol autógyártás van, Svédországtól Franciaországon át Spanyolországig és Németországtól Olaszországig, több mint 40 olyan hely van, ahol már megépítették, vagy éppen építenek új akkumulátorgyárakat. Hozzátette, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból, és ráadásul, miután az utóbbi évtizedekben több autógyár települt Magyarországra, akkumulátorra lesz szükségük ahhoz, hogy az autójukat egyáltalán el tudják juttatni a kereskedőkhöz.

A környezetvédelmi szempontok betartatásáról a volt köztársasági elnök azt mondta,

hogy "az első a biztonság, a második a biztonság, a harmadik a biztonság". Az emberek biztonsága a legfontosabb

- magyarázta. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke emlékeztetett, a kormány többször elmondta, hogy szigorúan fog fellépni az akkumulátorgyárak és minden más, a környezetre veszélyes üzemek esetében, és minden szabályt betartat. Hozzátette, hogy először is történt egy jogszabálymódosítás, amire kevesen emlékeznek, pedig néhány hónappal ezelőtt az Országgyűlés hozzáigazította a környezetvédelmi szabályokat, és ez nemcsak az akkumulátorgyárakra vonatkozik, hanem más veszélyes üzemekre is, hasonló a legszigorúbb német szabályozáshoz.

"Tehát ma már Magyarországon a legszigorúbb európai uniós környezetvédelmi szabályok érvényesek"

- állította a volt köztársasági elnök.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, a szabályokat be kell tartani és be kell tartatni. Ha nem tartják be, büntetni kell vagy adott esetben emelni a büntetés mértékét. Ha ez sem vezet a jogszabály követéséhez, be kell zárni a gyárat.

Áder János azt mondta, azért tart előadásokat, hogy a teremtett világ megóvásának problémájáról minél többször beszéljünk. Hozzátette, hogy azoknak az alapdolgoknak, amelyek meghatározzák az életünket, mindegyikét elszennyeztük, elszennyezzük vagy folyamatosan szennyezzük, és ezzel rontjuk az emberiség túlélésének, a további életünknek a feltételeit, mivel

ha szennyezettebb a levegő, ha szennyezzük a vizet, akkor betegek leszünk, ha szennyezzük a termőföldet, akkor rosszabb minőségű élelmiszerekhez jutunk, és megint csak megbetegítjük magunkat.

A mezőgazdasági termelés, az ipari termelés, a hétköznapi életünk arról szól, "hogyan tesszük tönkre a környezetünket, hogyan rontjuk a további életfeltételeinket, én erről beszélek, hogy ezen változtatni kellene, és láthatóan van rá fogadókészség" - magyarázta a volt köztársasági elnök.

Áder János épp Gödön tartotta meg az előadását, ahol történetesen a légszennyezettségi adatok alapján tudható, hogy a Samsung SDI gödi gyára 2019 és 2022 között rendkívül nagy mennyiségű, 88 tonna mérgező hatású oldószert bocsátott ki a levegőbe. A rákkeltő nehézfémek megengedett mennyiségének sokszorosa volt kimutatható, ráadásul a dolgozók mérgező anyagoknak való kitettsége az évek során folyamatosan nőtt. Az adatokból kiderült, hogy Göd levegőjét jelentős mértékben terheli az akkugyár működése, a szén-dioxid mennyisége például a 2018-as évhez képest a hétszeresére nőtt. De az igazán aggasztó szám az elektróda-gyártás során használt mérgező szerves oldószer, az N-metil-2-pirrolidon (NMP) kibocsátott mennyisége, amely magzatkárosító hatású, az anyagnak való tartós kitettség vetélést okozhat, vagy a magzat rendellenes fejlődését eredményezheti.

Február elején derült ki, hogy az Orbán-kormány jogsértően tart vissza iratokat a gödi akkugyárról szóló perben, civilek ugyanis azt várják, hogy a bíróság végre érdemben vizsgálja a környezethasználati engedély hiányosságait. Helyette az akkugyár ellen küzdő Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesületre rászállt a kabinet szuverenitásvédelminek nevezett hivatala.