Elkezdődött az aláírásgyűjtés a közkegyelemért, 500 ezer támogatóig meg sem állnak

2025-02-19 19:29:00 CET

Budapestről és az ország számos pontjáról érkeztek önkéntesek Ceglédre, egész pontosan a Kossuth Művelődési Központhoz tartozó Ceglédi Kaszinó nevű művelődési házba. Szerda délután innen indult útjára az országos aláírásgyűjtési kampány, amely egy Kövér László házelnöknek címzett petíció révén azt próbálja elérni, hogy az Országgyűlés hirdessen általános amnesztiát.

Kezdésre megtelt a művelődési ház terme, és a későbbiekben is egyre-másra jöttek – túlnyomórészt romák –, hogy felvegyék az aláírásgyűjtő íveket. A szervezők becslése szerint nagyjából 120 ember fordult meg a Ceglédi Kaszinóban. Ahogyan arról beszámoltunk, a közkegyelem érdekében indított kezdeményezés Rafael Lion (hivatalos nevén: Rafael Balázs Leándrosz), egy Szegeden élő roma jogász nevéhez fűződik. Nincs szó arról, hogy a petíció értelmében az összes rab azonnal szabadulna a börtönökből. Azokra, akiket életellenes vagy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűntettek miatt ítéltek el, az amnesztia eleve nem vonatkozna, és egy utólagos kiegészítés szerint azokra sem, akik államellenes bűncselekményt követtek el. A többiek esetében az utolsó két évet engednék el, és csak azok kerülnének rögtön szabadlábra, akiknek a büntetéséből két évnél kevesebb van hátra.

„Nemcsak a mi ügyünk, hanem az egész nemzet ügye”

– kezdte beszédét Rafael Lion, aki kitért arra is, hogy az igazságszolgáltatás gyakran elfogult a romákkal szemben. A petíció ellen a szélsőjobboldal ellenkampányt indított, annak ellenére, hogy – mint azt több hozzászóló is indulatosan sérelmezte – a terrorcselekményekért elítélt Budaházy György és társai elnöki kegyelmet kaptak Novák Katalin köztársasági elnöktől.

A kezdeményezéshez több mint kétszáz roma nemzetiségi önkormányzat is csatlakozott, de a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának vezetői inkább az ellenérzésüket hangoztatták. Akadtak is, akik ezt nem vették jó néven, és kifogásolták, hogy a ceglédi gyűlésen az országos önkormányzat egyetlen tagja sem jelent meg. A Jézus Krisztus Magyarországi Roma Keresztény Egyházat viszont többen is képviselték, így például a Gúnár pásztornak szólított Horváth Mátyás. Rafael Lion külön köszöntötte azokat, akiket a „lovári cigány közösség választott bíráinak” nevezett.

A KSH 2023-as adatai alapján mintegy 18 ezer embert tartanak fogva a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. Rafael Lion úgy számol, hogy közülük nagyjából 7 ezernek hozna azonnali szabadulást az amnesztia.

Dancs Mihály, a borsodi Roma Polgárjogi Mozgalom vezetője az országos roma önkormányzat nemrégiben tartott közgyűlésén úgy fogalmazott: kevés olyan cigány ember van Magyarországon, akit legalább közvetve – rokona, barátja vagy akár csak falubeli ismerőse révén – nem érint a közkegyelem ügye. „Sajnos, ez így van” – konstatáltak azok, akiket a ceglédi rendezvényen erről kérdeztünk. Többen elmondták, hogy rokonaik most is börtönben ülnek. Mások viszont személyes érintettség nélkül csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Az egyik férfi nem romaként tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a kampányban, amelynek – hívta fel a figyelmet Rafael Lion – nincs pártpolitikai célja. Rafael Lion becslése szerint egyébként a börtönnépességben mintegy 60-70 százalék lehet a romák aránya. A ceglédi gyűlésen azonban hangsúlyozta, hogy az aláírásgyűjtés nem kizárólag a romák, hanem az összes fogvatartott érdekében folyik. Amikor arról beszélt, hogy a romákat egyáltalán nem zavarná, ha végül több „magyar származású” szabadulna, mint cigány, szavait nagy taps fogadta a teremben.

Rafael Lion lapunknak megerősítette korábbi nyilatkozatát: az aláírásgyűjtést addig szeretné folytatni, amíg el nem érik az 500 ezer támogatót. Cegléd után más városokban is gyűléseket tartanak majd, pillanatnyilag Salgótarjánban és Szekszárdon szerveződik hasonló rendezvény. Az országos kampány, ha egy embernek kellene fedezni a kiadásokat, 50-60 millió forintba kerülne. Rafael Lion, aki az eddigieket a maga zsebéből fizette, lapunknak elmondta, hogy a mintegy 2500 önkéntes a saját költségén vesz részt az aláírásgyűjtésben.