Pozsonyba érkezett a NATO-főtitkár, Robert Fico gyorsan átugrott Washigtonba

2025-02-20 19:42:00 CET

Peter Pellegrini szlovák államfő fogadta csütörtökön Mark Rutte NATO-főtitkárt, de nem csak nem volt ott Robert Fico miniszterelnök, hanem mint kiderült, nem is volt a Pozsonyban, mert sürgősen az Egyesült Államokba utazott a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) egyik rendezvényére – derült ki a szlovákiai magyar Új Szó cikkéből. A kormányfőt Robert Kaliňák, a védelmi tárcát is vezető politikus helyettesíti, pedig – amint írták – Robert Fico korábban nagy reményekkel tekintett a találkozóra, mivel arra számított, hogy több kérdésben is hangot adhat eltérő álláspontjának.

A NATO-főtitkár éppen akkor érkezett Pozsonyba, amikor az ukrajnai konfliktus tartós és fenntartható lezárása mellett az Európát érintő biztonsági kérdések kapcsán is intenzív egyeztetések zajlanak. Az államfő, Peter Pellegrini tájékoztatása szerint éppen ezért a védelmi kiadások növeléséről folytat megbeszélést Mark Rutte-vel, már csak ezért is furcsa, hogy Robert Fico lelépett arra, hivatkozva, hogy ő előadást is tart a CPAC-en.

Pedig amikor a miniszterelnök január végén bejelentette, hogy Mark Rutte hamarosan Szlovákiába látogat, kiemelten fontosnak nevezte a találkozót. Most a kormányhivatal az utolsó pillanatig mélyen hallgatott, csütörtök reggel pedig egy rövid közleményben tudatták, hogy Robert Fico a tervezett washingtoni útja miatt nem vesz részt a tárgyaláson. Az Új Szó szerint azonban csak kifogás lehet az amerikai konferencia, mivel Fico helyi idő szerint pénteken 16:35-kor tart beszédet a konferencián, így akkor sem maradt volna le a saját fellépéséről, ha csak délután utazott volna el.

– Azzal, hogy Fico faképnél hagyta a NATO-főtitkárt, igen erős üzenetet küldött a szövetségeseknek. A kormányfő döntése feltehetően nem Pozsony malmára hajtja majd a vizet, hiszen csak az elmúlt napokban két olyan informális csúcstalálkozóra is sor került Párizsban, amire Szlovákia képviselői nem kaptak meghívót a kormány álláspontja, valamint a politikusok ténykedése miatt – tették hozzá. Itt kell megjegyezni, hogy az említett párizsi tárgyalásokon természetesen Robert Fico magyar kollégája, Orbán Viktor sem vehetett részt hasonló okokból.