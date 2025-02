Pethő András: A Direkt36 egy új kormánnyal sem lesz elnéző

Tiborcz István;tényfeltáró újságírás;Direkt36;

2025-02-21 14:30:00 CET

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokan fogják megnézni az Orbán család vagyonosodásáról szóló dokumentumfilmünket – jelentette ki a Direkt36 főszerkesztője a Népszava Törésvonal című műsorában.

Pethő Andrást azt követően kérdeztük, hogy A dinasztia című dokumentumfilmet már csaknem hárommilliószor nézték meg a YouTube-on, amire az újságíró saját bevallása szerint nem számított. Úgy véli, a nagy érdeklődést részben az magyarázza, hogy a politikai témák iránti figyelem fokozódott, másrészt pedig a kormányzati kampány is hozzájárult ehhez, amely azzal vádolta a szerkesztőséget, hogy ukrán pénzekből finanszírozták a filmet. A főszerkesztő szerint a kormányzat később visszavett a támadásaiból, valószínűleg azért, mert felismerte, hogy „ez hatalmas probléma az ő szemszögükből”.

Pethő András felidézte, hogy amikor elkezdtek dolgozni a filmen, még nem volt ennyire élénk a belpolitikai légkör, ám a bemutatást ez nem befolyásolta. Szerinte a legnagyobb kihívást maga a filmkészítés jelentette: a történet elemei már korábban is rendelkezésre álltak, ám mindezt olyan formában akarták ismertetni, amelyet a nézők is könnyen befogadhatnak. Emellett igyekeztek újdonságokat is mutatni, például a Tiborcz Istvánék által létrehozott luxus környezetet. Ide Széchényi Bence újságíró segítségével sikerült bejutni, aki rejtett kamerával rögzítette a BOTANIQ Budai Klubban tett látogatását, ahol a hely menedzsere elárulta, hogy ott illegális szerencsejáték is folyik.

Az eredményre kellett nagyon figyelni. Ami elhangzik az interjúalanyoktól, az már mind ismert, ellenőrzött és egyébként a Fidesz és a kormány által nem támadott tény – fogalmazott Pethő András. Ha a jövőben változik a hatalmon lévők személye, akkor ugyanúgy rájuk fogják irányítani a figyelmüket – vagyis egy esetleges Tisza-kormány alatt is hasonló munkákra lehet számítani.

A főszerkesztő arról is beszélt, hogy újabb dokumentumfilmeket is fognak készíteni, azt azonban egyelőre nem árulta el, mi lesz a következő témájuk. A Direkt36 működéséről elmondta, hogy teljesen átlátható, nonprofit szervezetként dolgoznak, több ezer olvasó támogatásával, kisebb részt pedig nyugat-európai alapítványok hozzájárulásával finanszírozzák magukat. Munkájukba senki nem szólhat bele, az ezzel kapcsolatos vádak teljesen alaptalanok.