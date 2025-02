- Bence Szechenyi: Széchenyi István a magánvagyonából csinált közvagyont, Tiborcz István pedig a közvagyonból magánvagyont

Orbán Viktor;dinasztia;Tiborcz István;Direkt36;Botaniq Budai Klub;Bence Szechenyi;

2025-02-13 12:18:00 CET

Büszkén jelentem, felajánlották a felvételt a klubba. A Magyarországon született, az Egyesült Államokban felnőtt, most Londonban élő újságíró a Válasz Online-nak adott interjút azután, hogy a Direkt36-nak az Orbán család gazdasági birodalmának kialakítását összefoglalóan bemutató filmjében, A dinasztiában rejtett kamerával játszotta el, hogy felvételt kér Tiborcz István elitklubjába, a Botaniq Budai Klubba. A fényűző zártkörű hely működésébe bepillantást nyújtó film megjelenése után a klub a LinkedInen videót tett közzé, amiben most először megmutatták, mit is kínálnak a kiválasztottaknak.

A Válasz Online felidézi, hogy Bence Szechenyi másfél éve a The Guardianben rántotta le a leplet az MCC állampárti jellegű működéséről, amiről a szerző most azt mondta, hogy a cikk célja annak felvillantása volt, hogy Magyarország azért nem egyenlő Orbán Viktorral és a rendszerével. – Hogy az a cikkem nem tűnt fel nekik, abban talán kicsit a klubbeli szereplésem is benne van. Nagyon barátságos voltam, nem vetettem fel semmilyen problémát, csak mosolyogtam, mint aki jaj, de boldog, hogy ott lehet. A velük folytatott beszélgetés során világossá vált számomra, milyen elképesztő módon érdekli őket az emberek státusza. Én pedig megpróbáltam jól adni a fiatal nemest. Bedőltek – mesélte, hogyan sikerülhetett rászedni a maguktól eltelt fideszeseket.

Bence Szechenyi szerint a neve hihetetlen hatást váltott ki a kormánypárti elitből, mintha vele akarták volna legitimálni magukat, leginkább önmaguk előtt. – A Tiborcz-félék és a környezetük afféle új arisztokratákként tekintenek magukra, folyton a régi Magyarországról fantáziálnak. Ízléstelenül modern stílusban kastélyokat újítanak fel. A történelmi nevek viselőinek jelenléte a köreikben arra jó nekik, hogy elhitessék magukkal: ők valójában arisztokraták, nekik ez jár. Ezért kerülhettem volna be én a klubba. A nevem miatt – tette hozzá, majd tisztázta, hogy ő nem Széchenyi Istvánnak, hanem testvérének, Széchenyi Pálnak a leszármazottja

Tiborcz Istvánról kíméletlen kritikát mondott, rávilágítva a legnagyobb magyarként ismert államférfi és a jelenlegi kormányfő veje közötti különbségre: – Széchenyi István a magánvagyonából csinált közvagyont, Tiborcz István pedig a közvagyonból magánvagyont. Mindketten meg nem érdemelt gazdagságot tudhattak magukénak. Széchenyi beleszületett, Tiborcz beleházasodott. Csak utóbbi ezt a helyzetet személyes haszonszerzésre és hiúsági projektekre használja, amilyen ez az elitklub is, ami arra jó, hogy elszigetelje magát a magyar emberektől. Széchenyi István a Hitelben és más általa írt könyvekben pontosan emiatt kritizálja a magyar arisztokráciát – mert az szerinte fantáziavilágban él, elszakad a hétköznapi magyaroktól. Tényleg nagyon keményen beszél azokról az arisztokratákról, akik elbújnak a luxuséletmódjukban. Szerinte ez az önzés legrosszabb fajtája. Szinte hazaárulás. Tiborcz pontosan az az új arisztokrata, akit Széchenyi gyűlölt volna.

Bence Széchenyi reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének a vádjaira is, amely szerint „összehangolt ukrán titkosszolgálati támadás” indult Orbán Viktor ellen, sőt, a kormánypárti Magyar Nemzet szerint ennek része A dinasztia is. – Hallottam ezeket a vad vádakat. Amikor a Guardian-cikket írtam, akkor meg a Mandineren írták meg, hogy CIA-ügynök vagyok. A mostani akció szánalmas kísérlet a jó újságírás leértékelésére. Ebbe a filmbe tényalapon ugyanis nem tudnak belekötni. Ha valaki ellenőrzi az összes forrást ugyanezekre a következtetésre fog jutni. Minthogy a filmet megalapozó újságírói munka sziklaszilárd alapokon nyugszik, az egyetlen mód, hogy hiteltelenítsék, ha a mögötte meghúzódó szándékokat sikerül besározni. Elhitetni, hogy idegen érdekek szolgálatában született. Holott épp ellenkezőleg. Ez a film a magyar emberek szolgálatában született – emelte ki az újságíró.