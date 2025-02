Kósa Lajos szerint a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, Hajdú-Biharban is hálózatszerűen működnek a külföldről finanszírozott nyomásgyakorló szervezetek

Fidesz;KDNP;leleplezés;külföldiek;Kósa Lajos;hálózat;idegenek;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-02-20 22:35:00 CET

Kósa Lajos, mintha csak A tanú című film újraforgatásának forgatókönyvét beszélné meg egyik elvtársával, Facebook-posztban tette közzé, hogy a Fidesz Hajdú-Bihar vármegyei elnökeként egyeztetett Korbeák Györggyel, a KDNP hajdú-bihari elnökével. S valóban, a bejegyzésben a kormánypárt elelnöke felidézi Virág elvtárs közismert mondatát: „Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.” Így: „Hajdú-Biharban is hálózatszerűen működnek a külföldről finanszírozott nyomásgyakorló szervezetek.”

Kósa a helyzet komolyságához illően, le is írja, hogy átbeszélték az aktuális teendőket, köztük kiemelt figyelmet szánva a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésére, amelyből „a napnál is világosabban kiderül, hogy Hajdú-Biharban is vannak olyan szervezetek, amelyeket többségében külföldről támogatnak, miközben azok minden erejükkel igyekeznek befolyásolni az emberek közélethez való viszonyát”.

– Ilyen például az Alternatív Közösségek Egyesülete és az Együtt Debrecenért Egyesület is, de hosszasan sorolhatnánk. Ezek az idegen zsoldban álló szervezetek külföldi érdekeket szolgálnak. Korbeák Györggyel megbeszéltük, mik a lehetséges politikai teendők, mert a hajdú-bihari választópolgároknak tudniuk kell, kik azok, akik értük és a térség fejlődése érdekében dolgoznak, és kik azok, akik megtévesztik őket, miközben idegen erőket szolgálnak. Nem nézhetjük karba tett kézzel a szervezkedésüket – zárta sorait Kósa Lajos, és talán eszébe jutott egy másik fontos figyelmeztetés a múltból: „Ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség.”