Kocsis Máté: Új kormánybiztos feladata lesz, hogy Washingtonban feltárja, kik kaptak Magyarországon onnan érkező pénzeket

„Magyarországon is számtalan álcivil szervezet, számtalan médiafelület, számtalan aktivista, számtalan politikai aktor kapott amerikai dollárokat azért, hogy itthon, tulajdonképpen külföldi beavatkozásban vegyen részt, ezért muszáj tisztán látnunk ebben az ügyben. A frakció felkérte a kormányt arra, hogy a kormány egy kormánybiztost nevezzen ki ennek az ügynek a feltárására” – közölte szerdai Facebook-videójában a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté jelezte, hogy az lesz a kormánybiztos feladata, hogy elutazzon az Egyesült Államokba és „túrja fel” az elmúlt tíz év összes dokumentumát, valamint rendszeresen tájékoztassa a kormányt a megszerzett adatokról. Azt nem mondta el, hogy ki fogja betölteni ezt a posztot. A kormánypárti politikus nem tartja bonyolultnak az ügyet:

olvasatában „egy külföldi állam dollármilliókat költött arra, hogy Magyarországon a demokratikusan megválasztott magyar kormányt megbuktassa, s ehhez honfitársainkat bérelte fel.”

Hangsúlyozta, hogy minden adatot nyilvánosságra fog hozni, mivel ezt a vitát a széles nyilvánosság előtt kell lefolytatni. Furcsa egybeesésnek nevezte, hogy a napokban hatvanhárom civil szervezet közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztetnek, hogy mivel megszűnnek az amerikai pénzek, ezért az Európai Bizottságnak, illetve az Európai Uniónak kell átvennie ezeket a finanszírozásokat. Szerinte különös fénytörésbe helyezi ezt, hogy ezzel egyidejűleg, az Európai Parlament jogi szakbizottsága csatlakozott a Magyarország ellen indított perhez, melyet az Európai Bizottság indított a szuverenitásvédelmi törvény miatt.

„Valljuk be, ez egy gátlástalan támadás a magyar szuverenitás ellen... egy gátlástalan beavatkozási kísérlettel szemben gátlástalanul védekezni kell. Mindent meg fogunk tenni, hogy az elkövetők, akik a külföldi pénzcsatornákban és a korrupciós hálózatokban részt vettek, ismertté váljanak. Ezek az emberek általában nem szeretik a nyilvánosságot, pedig most már meg kell szokniuk”

– fogalmazott. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy ehhez számos jogszabályt módosítani kell, mivel ez egy történelmi pillanat. Talán nem pártpolitikai kérdés ez, de itt mégiscsak Magyarország szuverenitásáról van szó. Mindig is voltak olyan emberek Magyarországon, és más országokban is, akik pénzért kiszolgáltatták hazájukat, vagy kívülről próbálták felborítani az alkotmányos rendet, de ezeknek a törekvéseknek mindig ellen kell állni, mindig szembe kell menni velük, és most erre készülünk – magyarázta.

Azt is hangoztatta, hogy a jövő évi választásokat is be fogja árnyékolni ez a külföldi pénz, amit politikai ellenfeleiken látnak. Ennek hatásait látják a magát függetlennek mondó médiában is, és az álcivil szervezetek aktivitásában is. „Meggyőződésem, hogy a belpolitikáról belföldön kell dönteni, nem külföldön” – zárta nyilatkozatát Kocsis Máté.

Jelenleg is zajlik a kormánypártok kihelyezett frakcióülése Balatonalmádiban, ahol hétfő este Orbán Viktor tartott eligazítást. A miniszterelnök közölte, szigorú törvényeket kell hozni, Egyben szorgalmazta, hogy tiltsák ki azokat, akik részesültek ezekből a pénzekből.