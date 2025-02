Orbán Viktor: A békére vettük fel a lapot, nagyszerű évre számítok

interjú;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2025-02-21 07:45:00 CET

„Az idei évben a békére vettük fel a lapot” – jelentette ki péntek reggel az állami rádióban Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta, hogy arra számítottak, hogy az Egyesült Államokban megbukik a demokrata kormányzat, helyére pedig a Donald Trump elnök úr által vezetett republikánus kabinet lép, amely békét teremt, ez pedig gazdasági fellendülést hoz majd.

„Nem azt mondom, hogy szerencsénk van, hanem azt, hogy jól láttuk előre a folyamatokat, ezért a magyar gazdaság arra számít, hogy erőteljes, pozitív külső hatás éri” – magyarázta. Hozzátette, hogy Magyarország évente 6,5-7 milliárd eurót veszít el, amely a gazdaságban maradhatna, ha nem lenne háború. Fogunk kívülről is kapni egy nagy lökést, plusz megvannak a saját terveink,

mert magunkban bízunk elsősorban. Azt reméljük, hogy az itthoni akcióképesség, a 21 pontos gazdasági program, amit meghirdettünk, a gazdasági semlegesség filozófiája és a béke együtt egy nagy löketet ad a magyar gazdaságnak. Éppen ezért egy nagyszerű évre számítok

- magyarázta Orbán Viktor.

A kormányfő úgy véli, hogy a negatív külső hatások Európából érkeznek. „Sem Brüsszeltől, sem Berlintől, sem Párizstól nem látok és nem is várok olyan lépéseket, amelyek pozitív hatással lennének a magyar gazdaságra” – mondta. Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is alacsonyan tartja a rezsiárakat, ám szerinte a nyugati országok erre nem képesek, így Európában tartósan magas energiaárakkal kell számolni, ami lelassítja és megöli a gazdaságot.

Orbán Viktor megjegyezte, vannak nagy tervek, de lassan mozog a kezünk. A biztonság, a kiszámíthatóság határozza meg a családoknak a gazdálkodását.

Ezért is van, hogy a nők vezetik a családokat tulajdonképpen, és a nőknek, az asszonyoknak az életösztöne alapvetően a biztonságból jön, afelé mutat, és ezért óvatosak

– magyarázta. Ő maga úgy véli, hogy a józan ész a legjobb tanácsadó. Azt látta, hogy a tavalyi évben nagyon-nagyon óvatos volt mindenki, és az idén van egy kis kiengedés, tehát most bátrabbak valamivel az emberek. A kormánynak meg szállítani kell az eredményeket, meg cselekedni, programokat kell felajánlani, aztán majd megindul az egész. Ez nem egy-két nap alatt történik meg, de ebben az évben szerintem a gazdaság mozgásba jön majd – vetítette előre prognózisát.

Kitért arra is, hogy „kamateső” érte az embereket, utalva arra, hogy a kormány teljesítette törvényi kötelezettségét és kifizette az állampapírok kamatait. Számításai szerint ez 480 milliárd forintot jelent, és fontosnak tartja, hogy ez a pénz visszakerüljön a gazdaságba.

Beszélt arról is, hogy négy nagy csatát vívnak Brüsszellel:

az első a migrációs, a második a gyermekvédelem, a harmadik a nyugdíjak megvédése, a negyedik pedig a rezsicsökkentés. Hangsúlyozta, hogy ezek a küzdelmek már 15 éve zajlanak.

„Ez meghatározza a tavaszi politikai idény legfontosabb teendőjét, hiszen Amerikában kiborították a bilit: az új kormányzat nyilvánosságra hozta azt a több ezer adatot tartalmazó listát, amely azt részletezi, hogyan, kiket és milyen eszközökkel finanszíroztak az elmúlt években az Egyesült Államok költségvetéséből más országok befolyásolására. És hát ebben mi is vastagon benne vagyunk” - mondta Orbán Viktor, hozzáfűzve, „dőlt ide a pénz magukat civilnek tartó szervezetekhez, médiavilághoz, újságírókhoz, politikusokhoz.”

Példaként említette, hogy több millió, esetenként 10 millió eurót fizettek hollywoodi filmsztároknak és szórakoztatóipari hírességeknek, hogy Kijevbe utazzanak és az orosz-ukrán háború folytatása mellett álljanak ki a béke helyett. Közölte, kijelentette, hogy semmiféle hazai ellenállásra nem számít, az ügy kizárólag a parlamenti többség eltökéltségén múlik. Amerikában már zajlik egy tényfeltárás, és itthon is pontosan ezt kell tenni – csupán a hazai körülményekre kell alkalmazni.

„Az arcátlanságnak nincs határa” – folytatta, utalva arra, hogy néhány napja több civil szervezet levelet írt az európai intézményeknek, kérve, hogy Brüsszel pótolja a kieső amerikai támogatásokat. Orbán Viktor szerint politikai korrupciónak minősül, ha egy ország költségvetéséből közéleti szervezeteket és szereplőket finanszíroznak befolyásszerzés céljából.

„Azt gondolná az ember, hogy ez szégyellnivaló dolog. Mi, normális emberek, elszörnyedünk.

Micsoda titokzatos, összehangolt, a nemzeti érdekeink elleni manipuláció történt itt és s aki benne van ebben, most akkor behúzza a fülét, farkát, és minimum szégyelli magát. Ha nem is szór hamut a fejére, de legalább azt mondja, hogy igen, elnézést, hogy van” - ehhez képest pedig az ellenkezője történik. „Voltak a guruló dollárok, most jönnek a guruló eurók” - fogalmazott, egyben jelezve, hogy az oda befolyó pénzeket a tagállamok fizetik be a költségvetésbe. „Brüsszel azoktól az országoktól szedi be a pénzt, akikkel szemben most fel akarnak lépni ezek a szervezetek. Tehát itt kétszer van átverve a derék magyar”. Éppen ezért küzdeni kell, hogy a guruló dollárok helyett guruló eurók érkezzenek, a magyar kormány pedig ezt meg fogja akadályozni.

A miniszterelnök egyébként arra számít, hogy erősödni fognak a viták Brüsszel és a „valóban szuverén patrióta nemzetállamok közt”. Hangsúlyozta, hogy Brüsszelben sem lehet figyelmen kívül hagyni az európai emberek véleményét – így a magyarokét sem. „Az árral szemben is lehet úszni, csak nagyon fárasztó” – jegyezte meg. Fábry Sándort idézve azt mondta,

„paplan fölé a kezeket” - utalva a most következő, általa „tényfeltárónak” nevezett vizsgálatokra.

Ezt követően hosszan bírálta az Európai Uniót, amiért olyan civilnek álcázott szervezeteket finanszírozott, amelyek a brüsszeli érdekeket szolgálták ki.

„Azt hiszem, hogyha ez mind fölszínre kerül, akkor nem lesz más lehetősége a brüsszeli vezetésnek, minthogy beismerje, elnézést kérjen, és abbahagyja ezt a gyakorlatot. Nem mondom, hogy ez magától megy majd, ezért meg kell harcolni, de a következő egy-két évben ezt elérjük majd” - zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.