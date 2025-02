Bucsai gyerekek nyaraltatásához kér segítséget Baranyi Krisztina

Ferencváros;Magyar Nemzet;propaganda;testvérváros;Baranyi Krisztina;

2025-02-21 17:09:00 CET

A háborúban traumatizált gyerekek rehabilitációjához kért segítséget tőlünk Anatolij Fedorcsuk, az ukrajnai Bucsa polgármestere – írja Facebook-posztjában Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, hozzátéve, a levél éppen aznap érkezett, amikor a propaganda „hamis zászlós színjátéknak” nevezte a bucsai civilek lemészárlását. Amint arról lapunk is beszámolt, Pilhál Tamás, a Magyar Nemzet szerzője a Köztünk van a legnagyobb ellenség című publicisztikában nyíltan leírta, hogy színjátéknak tartja a bucsai mészárlást, azt a kivégszésszerű tömeggyilkosságot, amelyben az orosz egységek 2022 márciusában jelenlegi adatok szerint 419 ukrán polgári személyt öltek meg.

Erre reagálva, Baranyi Krisztina azt írta, hogy személyesen is volt alkalma Bucsában beszélni azzal a pappal, akinek templomkertjébe hordták az emberek az utcákon heverő holttesteket, aki egyedül ásta ki a templom körül a sírgödröket és temette el az áldozatokat, köztük ismerőseit, barátait.

– Ez így ment nap mint nap, az orosz megszállás ideje alatt. Jó lenne, ha a Magyar Nemzet propagandistái is ellátogatnának Bucsába, mielőtt felböfögik Putyin gyalázatát. Minden évben a Balatonnál nyaralnak a testvérvárosainkból – két éve már Bucsából is – érkező gyerekek. Jó lenne, ha több Ukrajnából érkező gyereket fogadhatnánk nyaranta pár hétre. Ehhez kér segítséget a polgármester bárkitől, aki ebben segíteni tud. – Hogy lemossuk a gyalázatot – tette hozzá Baranyi Krisztina. Az ellenzéki politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy Ruszkik Haza! Legyen béke és szabadság! címmel megemlékezés és demonstráció lesz Putyin háborújának harmadik évfordulóján a budapesti orosz nagykövetség előtt, amin ő maga is felszólal.