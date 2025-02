Megvan, miért negligálta a NATO-főtitkárt Robert Fico, aki inkább Washingtonban győzködte Elon Muskot, építsen Tesla-gyárat Szlovákiában

Robert Fico;Szlovákia;NATO;Mark Rutte;Elon Musk;Tesla-gyár;

2025-02-21 18:35:00 CET

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken, Washingtonban felvett videón keresztül adott magyarázatot arra, hogy miért nem fogadta személyesen csütörtökön a Pozsonyba látogatott Mark Rutte NATO-főtitkárt – derül ki a szlovákiai magyar Új Szó pénteki cikkéből. Az Orbán Viktor barátjaként is ismert Fico az amerikai látogatását rögtön egy találkozóval kezdte: Donald Trump amerikai elnök által nemes egyszerűséggel „Musk miniszterként” emlegetett tanácsadójával, Elon Muskkal találkozott.

Kiderült, Fico és Musk eszmecseréjük alkalmával három témát jártak körül. Kitértek a USAID-ügynökség felszámolására, amely korábban szlovákiai civil szervezeteket és médiumokat is támogatott. Fico szerint ez az Amerikából érkező pénzinjekció tette lehetővé, hogy az említett kormányellenes csoportosulások a kabinetet támadják. – „Musk úr arról biztosított minket, hogy ez az időszak lezárult, a Trump adminisztratíva céljai között ugyanis nem szerepel, hogy beavatkozzon más országok belügyeibe” – jelentette ki Fico, aki a civil szervezetek mellett egyúttal az Európai Uniót is támadni kezdte. Állítása szerint a szóban forgó anyagi hozzájárulások folyósítását a jövőben Brüsszel vállalhatja magára.

A lap szerint a szlovák kormányfő az Egyesült Államok és az egész világ egyik legbefolyásosabb emberének nevezte Muskot, akivel a Donald Trump által korábban bejelentett vámokról is szót ejtett. Fico megjegyezte, a közelmúltban a kereskedelmi kérdésekért felelős szlovák uniós biztos, Maroš Šefčovič is Washingtonban járt, hogy a tervezett vámokról egyeztessen, hogy lebeszélje az amerikai illetékeseket a szerintük károkat okozó kereskedelmi háborúról.

Robert Fico azt is közölte, hogy az egyeztetés során megpróbálta Szlovákiát egy, a befektetők számára igen attraktív célállomásként feltüntetni, kiemelte az ország autógyártási potenciálját. A miniszterelnök Elon Muskot és csapatát is meghívta Pozsonyban, de ha Trump embere személyesen nem is tud elmenni, kollégáit szívesen látják, ugyanis a Fico-kormánynak nagy céljai vannak, és nem tartják elképzelhetetlennek, hogy a Tesla gyárat építsen Szlovákiában.