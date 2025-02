Rácz András a Magyar Nemzet publicistájának: Elviszlek Bucsába, és vissza is hozlak

utazás;ajánlat;Magyar Nemzet;bizonyítékok;gyalázkodás;bucsai tömegmészárlás ;

2025-02-21 19:52:00 CET

Szívesen elviszlek Bucsába, hogy a saját szemeddel lásd, és haza is hozlak egy darabban – írja Pilhál Tamásnak címzett, Facebook-oldalán közzétett nyílt levelében Rácz András, aki unortodox ajánlatát azzal indokolta, hogy a Magyar Nemzet szerzője – ahogy arról lapunk is beszámolt – nemrég „hamis zászlós műveletnek” nevezte a bucsai mészárlást, az ukránokat vádolva az elkövetésével. Az Oroszország-szakértő megjegyezte, hogy a kormánylap munkatársa több lejárató cikket is írt róla az elmúlt években, s ezt már-már olyan mint egy személyes ismereteség, ezért tegezi őt.

Rácz András felvilágosította Pilhál Tamást, hogy a tömegmészárlást bizonyítottan az orosz hadsereg csinálta. – Mostanra lényegében mindent tudunk arról, hogy mi és hogyan történt. Megvan a kronológia, megvannak az érintett alakulatok, megvannak a parancsnokok nevei, megvan a parancsnoki lánc, és megvan majdnem minden áldozat holtteste is. Több száz órányi térfigyelő kamera és drónfelvétel van, vannak tanúk, vannak lehallgatott orosz rádióforgalmazások, vannak hadifogoly-vallomások, éjt nappallá téve dolgoztak az ukrán és nemzetközi törvényszéki orvostani szakértők, stb. Mostanra térképre rakva, percnyi pontossággal lehet tudni, hogy mi történt. Tényleg minden megvan. Rég nincs már semmilyen kérdőjel. Valójában nem is volt soha, legfeljebb az apró részletekről – tette hozzá.

A poszthoz saját fotóit is mellékelte az ajánlattevő, megörökítve két áldozat emlékművét: „A legidősebb ismert áldozat a 98 éves Irina Rudenko volt. 1923. március 20-án született és 2022. március 2-án ölték meg. Az egyik legfiatalabb pedig a hétéves kislány, Anasztaszija Scsaszliva, őt két nappal később, március 4-én lőtték agyon.” – Nem Bucsa ennek a háborúnak a legnagyobb mészárlása, de ez volt az első olyan, ami nyilvánosságra került. Óriási figyelem irányult rá, az egész háborút meghatározó szimbólummá vált, Ukrajnában is és külföldön is – hangsúlyozta Rácz András.

A szakértő szerint Bucsa olyan szimbólum, mint Auschwitz. Végig lehet járni a helyszíneket, minden egyes utcát, ahol civileket öltek. – El lehet menni a Szent András templomba is, ennek a kertjében volt a tömegsír, és lehet beszélni Andrij Halavin atyával, aki először eltemette az áldozatokat. Utána sem hagyta el a híveit, hanem azóta is ott szolgál. Ha elég bátor vagy hozzá, Tamás, akkor szívesen elviszlek Bucsába, és haza is hozlak. Nemcsak Bucsába tudnánk elmenni, hanem a többi, környékbeli helyszínre is, ahol hasonló rettenetek történek, Irpinybe, Borogyankába, talán Jahidnébe is. Szervezek neked találkozókat és tolmácsolok is azokon. Tudunk beszélni helyi lakosokkal (személyes jó barátom is akad arrafelé), hivatalos tisztségviselőkkel, rendőrökkel, civil társadalmi aktivistákkal és persze Andrij atyával is. Te lennél a kormánymédia első munkatársa, aki eljutna ezekre a helyekre – ismételte meg ajánlatát Rácz András.