A Der Standard úgy tudja, Tiborcz István megvenné a Raiffeisen Bank orosz leányvállalatát

Oroszország;Raiffeisen Bank;adásvétel;Tiborcz István;tagadás;Leányvállalat;

2025-02-21 18:59:00 CET

Orosz bankpiaci pletykák szerint Tiborcz István megvásárolná az osztrák tulajdonú Raiffeisen Bank régóta eladósorba került orosz leányvállalatát – írja a Telex az osztrák napilap, a Der Standardnak – az ügyre rálátó forrásokra hivatkozó – információja nyomán. A cikk szerint a leányvállalatot, az AO Raiffeisenbankot többek között az Európai Központi Bank és az amerikai szankciók miatt kéne leválasztania magáról az anyavállalatnak. Mindeddig azonban nem találtak az Orosz Központi Bank számár is megfelelő vevőt a jól jövedelmező péntintézetre.

A Der Standard értesülései szerint egyébként már a bécsi központban is egyeztetnek arról, hogy akár Tiborcznak is eladhatnák orosz érdekeltségüket, és az is felmerült, hogy az üzletbe még az OTP Bank is beszáll. Minderre azonban az OTP úgy reagált a Telexnek, hogy semmilyen formában nincs közük az esetleges ügylethez.

A Raiffeisen Bank a Der Standard kérdéseire nem válaszolt, csak annyit írtak, hogy egy orosz bírói döntés miatt 2024 szeptembere óta nem tudják eladni az oroszországi érdekeltségüket. Nem erősítették meg, de nem is tagadták, hogy Tiborcz István, illetve az OTP valóban bejelentkezett volna a leányvállalatra. A BDPST Group viszont tagadta, hogy a cégcsoport valaha is vásárlási szándékot fejezett volna ki az AO Raiffeisenbank iránt. Kiemelték, hogy a nincs érdekeltsége Oroszországban, és soha nem is volt a „befektetési fókuszukban”.