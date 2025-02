Nyugodtan, pihenéssel telt Ferenc pápa éjszakája, akit krónikus légzési betegsége miatt kórházban ápolnak - írja a Szentszék közlésére hivatkozva az MTI.

A pápa egyik legközelebbi munkatársaként ismert Konrad Krajewski bíboros, a pápai alamizsnahivatal vezetője az Ansa hírügynökségnek úgy nyilatkozott, "semmivel sem tudok többet, mint amennyit az orvosok közölnek a pápa egészségi állapotáról".

A szentszéki államtitkárság vezetője, Pietro Parolin bíboros egy szombat esti misén Bergamo városában hangsúlyozta, hogy az egyház és a hívők gondolatai és buzgó imája Ferenc pápa felépülésének szólnak.

Az egyesült államokbeli Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt hangoztatta, hogy Ferenc pápáért imádkoznak.

Az esti orvosi közlemény szerint

Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, a nap folyamán légzési rohama volt, oxigénre és vérátömlesztésre is szüksége volt, de éber maradt és karosszékbe is ült.