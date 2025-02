Elon Musk Orbán Viktort méltatta az anyák adómentessége miatt

anyák;Orbán Viktor;szja;adómentesség;Elon Musk;

2025-02-24 18:07:00 CET

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, Donald Trump kormányzati hatékonyságért felelős hivatalának (DOGE) vezetője méltatta az Orbán-kormány intézkedését, amellyel adómentességét biztosítana a két vagy három gyermeket vállaló anyáknak – írja a Newsweek.

A miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy októbertől bevezetik a háromgyerekes anyák teljes szja-mentességét, 2026 januárjától pedig kiterjesztik azt a két gyermeket nevelőkre is. Hétfőn parlamenti beszédében Orbán már részleteket is megosztott, elmondása szerint 2029-ig életkori sávok szerint jön a kétgyerekes anyák szja-mentessége.

Musk hétfőn a tulajdonában álló X közösségi oldalon (egykori Twiteren), egy svéd újságíró bejegyzését osztotta meg, amely méltatta az Orbán-kormány gyermekszületések ösztönzését célzó intézkedését. „Nagyszerű politika” – kommentálta a posztot szűkszavúan a Tesla és a SpaceX vezére. Hogy fog-e lobbizni hasonló adókedvezményekért az elnöknél, azt egyelőre nem tudni.

Február 15-én az X-en jelentette be Ashley St. Clair influenszer, hogy öt hónappal ezelőtt gyereket szült Elon Musknak. Ha szavai igaznak bizonyulnának, azzal a milliárdos már a 13. gyereknél tartana, négy különböző nőtől. Musk egyébként magát pronatalistának, azaz „születéspártinak” tartja, és korábban az emberiségre leselkedő legnagyobb veszélynek nevezte a népességfogyást.

Musk többször hangoztatta, hogy a csökkenő születésszám súlyos következményekkel járhat a technológiai fejlődésre, a gazdasági stabilitásra és a társadalmakra nézve. A magyar családpolitikát méltató milliárdos arról bizonyára még nem értesült, hogy a mérések 1949-es kezdete óta nem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint tavaly.