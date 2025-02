Lenyűgözte az orosz kormányt Aleksandar Vučić gyors bocsánatkérése

ENSZ;Szerbia;Oroszország;Ukrajna;Kreml;Dmitrij Peszkov;Aleksandar Vučić;

Hallották Aleksandar Vučić szerb elnök bocsánatkérését, amit természetesen elfogadnak, ugyanis mindig történnek hibák – közölte a nova.rs beszámolója szerint Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő, hozzátéve, hogy a szerb elnök gyors reakciója le is nyűgözte őket. A hírt elsőként a 444 vette észre.

Az ügy előzménye, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – Aleksandar Vučić hétfő este, a belgrádi Happy Televízióban arról beszélt, Szerbiának nem kellett volna megszavaznia a ENSZ Közgyűlésében azt a határozati javaslatot, amely ismételten megerősítette Ukrajna területi integritását. A szerb köztársasági elnök szerint Szerbiának tartózkodnia kellett volna a voksoláskor. „Nem hiszem, hogy hízelegnünk kellene bármely nagyhatalomnak is, az oroszoknak, az amerikaiaknak, vagy bárkinek” – tette hozzá. Vučić elnézést kért Szerbia állampolgáraitól a „hiba” miatt. Mint mondta, „magam viselem érte a felelősséget, mert fáradt és túlterhelt vagyok, és nem tudok mindennel foglalkozni”. Hozzátette, Szerbia az utóbbi három évben, a legnehezebb helyzetekben is kitartott amellett, hogy nem kíván csatlakozni az Oroszország elleni büntető intézkedésekhez, és ez az álláspont nem fog változni semmilyen határozat miatt.

Mint megírtuk, az Oroszországot az ukrajnai háború miatt elítélő ENSZ közgyűlési határozatot az USA és Magyarország sem szavazta meg. Az Egyesült Államok helyette előterjesztett egy alternatív határozatot, amely nem nevezte Oroszországot agresszornak, és nem ismerte el Ukrajna területi integritását. Az amerikaiak által benyújtott dokumentumot Magyarország is támogatja.