Elon Musk ultimátumot adott a szövetségi hivatalok munkatársainak, de több mint 20 munkatársa felmondott, mert nem akarja szétverni az állam működését

Egyesült Államok;Elon Musk;bürokráciacsökkentés;

2025-02-25 18:27:00 CET

Ultimátumot adott a Trump-adminisztráció által létrehozott új állami szerv, a bürokráciacsökkentésért felelős kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) élére kinevezett Elon Musk a szövetségi hivatalok munkatársainak: mindenki kap még egy lehetőséget, különben távoznia kell – derül ki a Reuters híréből. „Az elnök döntése szerint kapnak még egy esélyt. Ha másodszor sem reagálnak, elbocsátjuk őket” – közölte Elon Musk a tulajdonában lévő X közösségi oldalon.

Erre azt követően került sor, hogy a Trump-adminisztráció tisztviselői azt jelezték a szövetségi dolgozóknak: nem kötelező válaszolniuk Musk hétvégi levelére, amelyben azt kérte, foglalják össze az elmúlt heti eredményeiket. Egyes hivatalok, például az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma utasította munkatársait, teljesítsék Musk kérését, míg mások, köztük a Pentagon, ezt nem tette meg.

Az Egyesült Államok szövetségi hivatalainak működtetéséért felelős hivatal, a GSA egyik magas rangú vezetője például azt közölte a munkatársaival, hogy a válaszadás ajánlott, de önkéntes. Hasonló értelmű e-mailt küldött a személyzeti politikáért felelős hivatal, az OPM megbízott igazgatója is.

Eközben a DOGE több mint húsz alkalmazottja adta be a lemondását, mondván, nem hajlandóak szakértelmüket a közszolgáltatások felszámolására fordítani. „Esküt tettünk arra, hogy az amerikai népet szolgáljuk, és elnöki ciklusokon átívelően hűek maradunk az Alkotmányhoz. Azonban egyértelművé vált, hogy ezeket a kötelezettségeket már nem tudjuk teljesíteni” – hangzik az a levél, amelyet az AP hírügynökségnek is elküldtek. A távozó köztisztviselők arra is figyelmeztettek, hogy Elon Musk több olyan embert vett fel ideológiai szempontok alapján, akik nem rendelkeznek megfelelő készségekkel vagy tapasztalattal a szövetségi kormányzati bürokráciacsökkentéshez. Jellemző, hogy az állásinterjúkon egyeseket politikai lojalitásukról kérdezték, míg mások esetében úgy tűnt, hogy nem rendelkeznek megfelelő technikai ismeretekkel. Úgy tűnt, hogy sok fiatal pályázót nem a kormányzati technológia fejlesztése, hanem az Elon Musk iránti rajongás motivál. „Többen nem voltak hajlandók azonosítani magukat, politikai hűségről kérdezősködtek, megpróbálták kollégáinkat egymás ellen fordítani, és nyilvánvalóan korlátozott technikai képességekkel rendelkeztek. Ez az eljárás komoly biztonsági kockázatokat teremtett. (...) Nem fogjuk szakmai tudásunkat a DOGE intézkedéseinek végrehajtására vagy legitimálására fordítani” – írták.

A mérnökökből, adatelemzőkből és termékmenedzserekből álló csoport tömeges lemondása ideiglenes visszalépést jelent az Elon Musk és Donald Trump republikánus elnök által irányított, technológiai alapú szövetségi munkaerő-csökkentési kampányban.

Elon Musk akciója eltér attól, amiről Donald Trump 2024-es kampányában beszélt. A DOGE eredetileg egy független szakértői bizottságként lett meghirdetve, amely a kormányzattól függetlenül működött volna, azonban a választás után Musk ennél jóval agresszívabb lett.