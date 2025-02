Bojár Gábor 3,5 millió forinttal támogatta a kétfarkúak, így Kovács Gergely hegyvidéki kampányát is

támogatás;milliók;MKKP;Bojár Gábor;TISZA Párt;

2025-02-25 15:32:00 CET

A Graphisoft alapítója, Bojár Gábor 3,5 millió forint céladományt küldött a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) jelentős győzelmével zárult XII. kerületi kampányra a tavalyi önkormányzati választáson, ezzel együtt Kovács Gergely, a párt társelnökének polgármesterré választását is támogatta – derült ki a Telex keddi cikkéből, amelyben a kétfarkúak által közzétett elszámolást ismertetik 2024. évi önkormányzati és európai parlamenti kampányról.

Bojár Gábor, mint támogató kilétét az 500 ezer forintnál többet adományozók kötelezően feltüntetendő listája fedte fel, ahogy egy másik üzletember, a szállodaiparból ismert Polgár András is, aki egymillió forintot adományozott az MKKP-nak. Bojár Gábor tavaly nyáron a Media1-nek ismerte el, hogy bár sok mindenben nem ért egyet vele, Magyar Péter kérésére pénzzel támogatta a Tisza Pártot. Akkor azt nyilatkozta, hogy neki most nagyobb esélye van a Fidesz hatalmának megrendítésére, mint bárki másnak, beleértve az értékrendjükben hozzá sokkal közelebb álló pártokat is. A Graphisoft-alapító korábban a Momentumot, majd Márki-Zay Pétert is támogatta, sőt, a volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt szakértői csapatának tagja is volt.

Az MKKP egyébként a honlapján elnézést kért a késésért az elszámolással. Ezt azzal magyarázták, hogy ÁSZ-ellenőrzés volt a pártnál, ami a pénzügyi adminisztráció idejét nagyban lefoglalta. Mint kiemelték, az európai parlamenti kampányra céladományokból 5,5 millió forintot, állami támogatásokból és általános adományokból pedig 3,7 millió forintot fordítottak, míg önkormányzati kampányra céladományokból közel 13 millió forint, a másik forrásból pedig csaknem 10 millió forint ment. Központi kiadásból Facebook-hirdetésre pl. 5 millió forintot fordítottak, jelöltplakátokra 4,3 millió forintot, a Google-hirdetésre fordított összeg pedig valamivel egymillió forint alatt maradt. Az önkormányzati választásoknál pontosan annyit költöttek, mint amennyi forrásuk volt, azaz 22 979 175 forintot. Ennek fedezetéül szintén céladományok és a párt egyéb forrásai szolgáltak.