Visszanyalt a demokratikus fagyi

2025-02-26 06:05:00 CET

A kongresszus ülésszakának szünetelése idejére számos képviselő nem tartott lakossági fórumot a saját választókörzetében, így is számos konzervatív politikus érkezett vert seregként vissza Washingtonba a választóitól kapott heves kritika miatt.

A Georgia, Wisconsin, Oklahoma és Oregon államban rendezett town hall nevű lakossági fórumokon kifejezetten ellenséges hangulatú tömeg fogadta választóikat meglátogató kongresszusi képviselőket, a frusztráció oka pedig egyértelműen az Elon Musk által vezetett Kormányzati Hatékonysági Hivatal (DOGE) és a quasi kormányszerv által indított tömeges létszámleépítések és a szövetségi intézményeket sújtó drasztikus kiadáscsökkentések.

Az Atlanta elővárosában, Rosswellben tartott fórumon Rich McCormick republikánus képviselőnek kérdések záporát kellett kiállnia a fenti témákat illetően. Egy megszólaló feltette a kérdést, hogy tervez-e Musk csapata kirúgásokat a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hivatalnál, amelynek feladata az Egyesült Államok atomfegyver arzenáljának karbantartása. Ezen kívül a kérdező aggodalmát fejezte ki a szövetségi járványügyi és prevenciós szervtől a USAID pénzek befagyasztása miatt „tévedésből” elbocsátott több mint 1000 ember miatt, akiknek feladata lenne az USA-ban még most is terjedő H51N madárinfluenza megfékezése, amelynek már emberi halálos áldozata is van.

McCormick felhívta a figyelmet a technológia fejlődésére, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésével sok szövetségi alkalmazott munkája feleslegessé vált, illetve a szövetségi kormányzat ágainak további növelése az idősek ellátásáért felelős Medicare, a betegbiztosítást nyújtó Medicaid és a TB forrásait emésztheti fel. Az érvelése gúnyos nemtetszést váltott ki a tömegből.

A wisconsini West Bend városában Scott Fitzgerald képviselőnek szintén kemény kérdésekkel kellett szembenéznie, főként Trump elnök törvény feletti státuszával és Elon Musk kongresszusi elszámoltathatóságával kapcsolatban. Hajlandó használni az idézési jogkörét, hogy Musknak meg kelljen jelennie a kongresszus előtt és válaszolni néhány kemény kérdésre, hangzott egy az NBC News által idézett Michael Wittig felszólalótól, aki a tömegben „Az elnökök nem királyok” feliratú táblát tartott a magasba. Az oklahomai Glenpoolban hasonló a kérdést kapott Kevin Hern képviselő, miszerint „fog-e Elon Musk eskü alatt számot adni arról, hogy mit művel éppen.”

Az oregoni Baker Cityben tartott fórum résztvevői az adatbiztonsághoz fűződő jogaikat féltették a Musk által irányított huszonéves informatikus esetleges visszaéléseitől. Az amerikai hadsereg egy korábbi veteránja felidézte, hogy az ő szolgálati ideje alatt parancsnoki ranglétra pontosan ki volt jelölve, most pedig egy csapat önhatalmúlag kiválasztott olyan személy fér hozzá az állampolgárok személyes adataihoz, akiket senki nem választott meg.

A január 3-án megalakult 119-ik kongresszus összeülése óta először volt alkalma a képviselőknek „hazalátogatni” választókerületükbe, hogy beszámolhassanak az eredményeikről az őket megválasztó szavazóknak. Egy képviselőházi mandátum 2 éves megbízást jelent, így a 2026-os félidős kongresszusi választáson számos eddig biztosnak látszó republikánus mandátum veszélybe kerülhet, ha a képviselők nem tudják meggyőzni Trump elnököt és Elon Muskot a radikális államszervezeti reformjuk konszolidálására.