Visszakozott a BKV, csak a kocsiszekrényeket gyártották újra az oroszok

2025-02-25 17:17:00 CET

A 3-as metró szerelvényeinek 2016–2017-es felújításakor 222 darab, különböző állapotban lévő kocsi korszerűsítésére kötött szerződést a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV). A tenderen győztes orosz cég, miután megvizsgálta a szerelvények állapotát, vállalta, hogy a felújítás során új és felújított alkatrészeket is beépít, a kocsiszekrényeket pedig újragyártja, mindezt ugyanazon költségkeretből – közölte lapunknak is elküldött tájékoztatásában a BKV.

Mindezt annak kapcsán tették közzé, hogy – mint arról elsőként hírt adtunk – a BKV vezérigazgatója, Bolla Tibor a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának hétfői ülésén elismerte: az orosz cég nem egyszerűen felújította, hanem újragyártotta a 3-as metró szerelvényeit. Az orosz Metrowagonmash (MWM) 69 milliárd forintért – a szerződésben vállalt felújítás helyett valójában évtizedekkel korábbi műszaki színvonalon, szinte teljes egészében – újragyártott metrókocsikba nem szereltek légkondicionálót, ami már a közbeszerzési kiírásban sem szerepelt.

A cég szerint a vezérigazgató viszont így fogalmazott: „A felújítás során az orosz fél jelezte, hogy olyan rossz állapotban van az egész kaszni, hogy nem felújítani fogja, hanem újragyártja. Tehát most itt elmondható, hogy amikor az orosz szerelvények kasznijai kikerültek Moszkvába, akkor nem azok jöttek vissza, hanem az orosz fél vállalta, hogy nem toldozza-foldozza, hanem stabilabb, újragyártott kasznival küldte vissza a szerelvényeket.” A közlemény szerint ezzel a vezérigazgató nem cáfolta meg korábbi kijelentéseit. Hozzátették, általános nemzetközi gyakorlat, hogy egy felújítás során bizonyos alkatrészeket kicserélnek, szükség esetén újragyártott elemeket építenek be, míg más alkatrészeket felújítanak, javítanak, és ezek a továbbiakban is ellátják a korábbi funkciójukat.

A 3-as metró szerelvényeit 2016–2017-ben újították fel a BKV megrendelésére, ennek keretében az orosz partner gyártotta újra a kocsiszekrényeket. 2014-ben a kormány – a hármas metróvonal felújításával kapcsolatos fővárosi javaslatok áttekintése után – döntött a szerelvények felújításának támogatásáról, állami kezességvállalással. A BKV 2014 novemberében írt ki közbeszerzési eljárást a vonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítására és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, eszközök szállítására. 2015 júliusában hirdették ki, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága döntése alapján a Metrowagonmash nyerte a tendert. A közbeszerzést a Közbeszerzési Döntőbizottság is megvizsgálta; mindent rendben talált, és határozatában megerősítette, hogy a BKV jogszerűen járt el a járművek korszerűsítéssel egybekötött felújítására kiírt közbeszerzés során.

Az ügyben a Demokratikus Koalíció (DK) ismét feljelentést tett. A párt országgyűlési képviselője, Gy. Németh Erzsébet emlékeztetett rá, hogy az előző összetételű Fővárosi Közgyűlés rossz döntést hozott, mert a 69 milliárd forintos összegből légkondicionálóval felszerelt, korszerűbb, újabb metrószerelvényeket is lehetett volna vásárolni. „A Budapesten tanulók, dolgozók és mindazok, akik itt közlekednek, igenis megérdemlik, hogy tisztességes, normális körülmények között utazhassanak, és ne legyen 30 fok nyáron a metrón” – mondta a politikus.