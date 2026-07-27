Hármas metró: a kötélrángatás vége

Megkapja a főváros, amit kér, a kormány ad garanciát az általa kezdeményezett szolgáltatásvásárlás esetleges többletköltségeire, így már biztos, hogy Budapest nem vásárol olcsó lengyel buszokat a 3-as metró pótlására. Valakik nagyon jól fognak járni, vélhetően a csókosok, pénz nem számít. A vonal felújítása alatt külföldi alkatrészekből Magyarországon összeszerelt buszok szállítják majd az utasokat, a járműveket pedig a szolgáltatótól kell a fővárosnak megvennie. Tarlós István hónapok óta sürgeti a megoldást, ám az ügyben mostanáig nem történt semmi. Gyanítható, hogy a kormánynak ezúttal sem a napi több mint 500 ezer utas számított.