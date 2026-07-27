Az orosz kötőfék engedte határig hosszabbítják meg az 3-as metró vonalát. A káposztásmegyeri végállomáshoz a kocsikat felújító Metrowagonmasht (MWM) is be kellene venni.
Amúgy pedig felújítottak a szerelvények és különben is, ez a nemzetközi gyakorlat.
Egyúttal megígérte, hogy megválasztása esetén kivizsgálja, milyen visszaélések történtek a 3-as metró szerelvényeinek felújításával kapcsolatban.
Ráadásul sok volt a kommunikációs hablaty a rekonstrukció körül.
És azt is, hogy ez a fejlesztés nem csak a budapestieké.
Két megálló azonban így is kimarad, pótlóbusszal lehet megközelíteni őket.
Bartók Béla, valamint a Star Wars motívumai is feltűnnek a most átadott szakaszon.
Még folynak a vizsgálatok, de már sejtik, mi állhat a háttérben.
Öngyilkossági szándékkal ugrott le a peronról.
A 30 év körüli férfi életveszélyes koponya-, mellkasi- és végtagsérüléseket szenvedett.
A szövetség elnöke a Karácsony Gergely haladéktalan tájékoztatását kérte a szerinte jogsértő döntés miatt.
Több mint kilenc milliárd forintot fizet a főváros a Swietelskynek azért, hogy a cég folytassa a hármas vonal rekonstrukcióját. Az átadás így is későbbre csúszott.
A BKV igazgatóságának és felügyelőbizottságának több tagja sem érti, miért nem keresik tovább a kétes eredményű metrókocsi felújítás felelőseit.
A magánvádas ügyekben az országgyűlés nem szokta felfüggeszteni egy képviselőnek sem a mentelmi jogát.
A független képviselő elment metrókat nézni, azután jött rá a felismerés.
Viszont legalább a Mészáros-birodalom is megjelent a kapuknál.
Megkapja a főváros, amit kér, a kormány ad garanciát az általa kezdeményezett szolgáltatásvásárlás esetleges többletköltségeire, így már biztos, hogy Budapest nem vásárol olcsó lengyel buszokat a 3-as metró pótlására. Valakik nagyon jól fognak járni, vélhetően a csókosok, pénz nem számít. A vonal felújítása alatt külföldi alkatrészekből Magyarországon összeszerelt buszok szállítják majd az utasokat, a járműveket pedig a szolgáltatótól kell a fővárosnak megvennie. Tarlós István hónapok óta sürgeti a megoldást, ám az ügyben mostanáig nem történt semmi. Gyanítható, hogy a kormánynak ezúttal sem a napi több mint 500 ezer utas számított.