„Inkább tőlem tudjátok meg” – Kovács Gergely a hivatalában fogadta Tiborcz Istvánt

XII. kerület;Tiborcz István;Kovács Gergely;

2025-02-25 17:05:00 CET

„Inkább tőlem tudjátok meg: itt járt a hivatalban Tiborcz István” – írta egy keddi bejegyzésében a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Budapest XII. kerület polgármestere.

Kovács Gergely kifejtette: folyamatosan egyeztetnek a beruházókkal, hogy képviseljék a kerületiek érdekeit. Ennek keretében találkoztak a Mártonhegyi út 6. és az Eötvös út 2. szám alatti ingatlan fejlesztésével kapcsolatban a tulajdonossal, valamint a kivitelezés építtetői vezető tisztségviselőivel. Az önkormányzat tájékoztatást kapott a már jogerős, végrehajtható építési engedély alapján zajló kivitelezés várható további menetéről.

A 444 útban befelé elkapta Tiborcz Istvánt néhány szóra. Orbán Viktor miniszterelnök veje azt mondta, kerületi ingatlanfejlesztőként azt gondolja, a minimum, hogy bemutatkoznak a polgármesternek.

Kovács Gergely fel is hívta a beruházók figyelmét az építési forgalom megfelelő megszervezésére, különös tekintettel a szomszédokra és a közeli bölcsődére. „Újra figyelmeztettük őket a zajterhelésre. Itt egyébként időbeli korlátozást vezettünk be a munkavégzésre” – tette hozzá. Emellett ismét megerősítették, hogy be kell tartani a településrendezési szerződésben foglaltakat, Tiborcz-féle beruházónak járdát kell építenie és bővítenie a bölcsőde parkolóját.

„Az egyeztetés célja az volt, hogy a beruházó tájékoztasson minket a fejlesztés ütemezéséről. Mi mindvégig a kerületiek érdekeinek képviseletében jártunk el. A beruházónak építési engedélye van, és a munkák már megkezdődtek, ám célunk, hogy minden egyes lépésnél jelezzük, mire panaszkodtak a környéken lakók, illetve mivel teheti jobbá a beruházó az ő környezetüket. Ennyit kötelességünk megtenni” – zárta sorait Kovács Gergely.