Századszor is bejött

Valóban, századszor is bejött, ahogy az egyik összeállítás címében is ígérte a múlt század legnépszerűbb kabarétréfáiból készült összeállítást. Természetesen most is nevettünk Csehov Cseresznyéskertjének pompás paródiáján. (Azóta kijavították a darab címének rossz fordítását, mert a szerző oroszul Medgyeskertet írt a darab fölé.)