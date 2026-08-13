„Jött az ámulat” – Tündérmesei szál és valódi megtalálók a felbecsülhetetlen értékű zsidó dokumentumegyüttes történetében

November 5-én adtuk közre, hogy a Népszava a budapesti Goethe Intézettel, az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvánnyal, a Magyarországi Esterházy Alapítvánnyal és Polgár Andrással együttműködésben pályázatot hirdet 16–22 év közötti fiataloknak. Ehhez az a vilniusi karmelita templomból előkerült mintegy 250 ezer zsidó dokumentum adta az ötletet, amelyről most Lara Lempertienėvel, a Litván Nemzeti Könyvtár Judaika Kutatóközpontjának igazgatónőjével beszélgettünk a tündérmesei szálról és a valódi megtalálókról.