Most az új kabinetnek kell kezdenie valamit ezzel a helyzettel.
Mindössze két ingatlantól sikerült megszabadulnia az államnak, ráadásul az egyik önkormányzati kézbe került.
Szerinte többet érdemelnek, hiszen fantasztikus munkát végeznek.
Leminősítették, a fizetését pedig felére csökkentették, kénytelen volt felmondani.
November 5-én adtuk közre, hogy a Népszava a budapesti Goethe Intézettel, az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvánnyal, a Magyarországi Esterházy Alapítvánnyal és Polgár Andrással együttműködésben pályázatot hirdet 16–22 év közötti fiataloknak. Ehhez az a vilniusi karmelita templomból előkerült mintegy 250 ezer zsidó dokumentum adta az ötletet, amelyről most Lara Lempertienėvel, a Litván Nemzeti Könyvtár Judaika Kutatóközpontjának igazgatónőjével beszélgettünk a tündérmesei szálról és a valódi megtalálókról.
Egy örökségvédelmi csoport állítása szerint a párizsi Notre-Dame katedrálisból 1862-ben ellopott ólomüvegeket adott el a Sotheby’s aukciósház, az ügyet a francia hatóságok vizsgálják – írta meg az Artnet művészeti portál.
A főpolgármester közölte, az örökségvédelmi törvény alapján már be is adták a kezdeményezést.
A funkcióváltást törvénnyel segítenék elő, és támogatást is adnának hozzá. Már nem csak a kastélyokkal kereskednének, minden műemlék hasznosítását célul tűzték ki.
A munkavállalók több mint ötödét elküldik. Az indokok között szerepel természetesen „a szankciók okozta energiaárrobbanás” is.
Míg megjön a tavasz és elmúlik végre a vírus, használjuk ki az időt: egyre-másra jelennek meg a főváros épített örökségét tárgyaló kötetek. Ha megjön és elmúlik, még pompás sétákat is tehetünk velük.
Mielőbbi segítségre van szüksége Libanonnak az augusztus elején történt robbanás után. Értékes múzeumok, galériák gyűjteményei válhatnak az enyészetté.
Koncepciótlan leépítés áldozata lehetett az örökség- és műemlékvédelem, ez ugyanakkor senkit sem ért meglepetésként: egy ideje már a törvények is kifejezetten a nagyberuházásoknak kedveznek a műemlékekkel szemben.
A szelvények 15 euróba kerülnek, egy új kaparós sorsjegyet is kibocsátanak. Szeptember 14-én tartják a sorsolást.
Saját akadémiájának „ajándékozta” a kormány az Építészeti Múzeumot és az örökségvédelmi gyűjtemények kezelésének feladatát, utóbbihoz pénzt és ingatlant is ad. De ez nem lehet dolga egy független köztestületnek.
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes fellépésével megkezdődött az Emlékhelyek napja a Fiumei Úti Sírkertben. A több mint 50 helyszínt felölelő országos programsorozat a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontossággal bíró helyszínekre igyekszik felhívni a figyelmet a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) szervezésében. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
A világ legjobb műemlékvédelmi helyreállításának járó nívódíjat egy magyar fejlesztés, a nemrégiben megújult Váci 1 nyerheti el a FIABCI World Prix d’Excellence Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton. A világverseny eredményhirdetésére a nemzetközi szervezet 68. kongresszusán, a spanyolországi Andorrában kerül sor 2017. május 26-án.
A természet külső erői erőteljes pusztító hatást gyakorolnak a zömében sérülékeny riolittufa-sziklákra, valamint néhány helyen rongálások is történtek, ezek nyomán vált sürgetővé, hogy védelem alá kerüljön az összes magyarországi kaptárkő.
Tűz pusztított vasárnap reggel a híres brit vitorláshajón, a kelet-londoni Greenwich egyik szárazdokkjában kiállított Cutty Sarkon.
Fenntarthatóbb szemléletet szeretne meghonosítani az örökségvédelemben L. Simon László, a Miniszterelnökség új parlamenti államtitkára, aki a budai Vár hosszú távú hasznosításáról szóló Hauszmann-terv kidolgozásáért, valamint több kulturális nagyberuházásért is felelős.