Lázár János: A Pride-ot be kell tiltani

2025-02-27 09:24:00 CET

A Pride-ot mihamarabb be kell tiltani! - jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon

Rövid bejegyzését a tárcavezető eképpen folytatta: „Lakossági fórumok, korábbi kormányinfók, „letámadós” villáminterjúk visszatérő témája - amit ma a sajtótól újra megkaptam. Mindig világosan fogalmaztam: a magánélet szent és sérthetetlen. A hálószobában mindenki azt csinál amit akar. A Pride azonban közügy, megbotránkoztat és provokál, amit a gyermekek védelmében mihamarabb be kell tiltani. A meleglobbit pedig ideje visszaszorítani.”

A melegekkel szembeni újabb fellépésre Orbán Viktor tett ígéretet a 2025-ös évértékelő beszédében: „Természetesen nem engedhetünk, nem mondhatunk le a gyermekeink védelméről sem, hiába rángatnak bíróság elé Luxembourgban. Sőt, azt javaslom, itt menjünk át ellentámadásba. Írjuk bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, és pont. Sőt, azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő, mindegy, mit mond Manfted Weber körzetparancsnok és az ő magyar ügynökei” – fogalmazott a miniszterelnök. Azóta Gulyás Gergely egy interjúban azt állította, melegfelvonulást lehet tartani, de csak négy fal között.

Az egyelőre nem világos, hogy Lázár Jánosnak mint építési és közlekedési miniszternek pontosan milyen hatásköre van a témában„Neked az a dolgod, hogy az ország építőipara és közlekedése rendben legyen. Előbbi a KSH legfrissebb adatai szerint is csúnyán beleállt a földbe, utóbbit meg minden MÁV-használó tudja értékelni. Azt meg, hogy Budapesten milyen rendezvényeket akarunk, vagy nem akarunk tartani, majd mi, budapestiek eldöntjük. Úgyhogy gumicsontok dobálgatása helyett foglalkozz a munkáddal” - írta egy hozzászóló.

A Budapesten és 2024-ben már Pécsen is megrendezett melegfelvonulás betiltásával az Orbán-kormány újra egyenlőségjelet tesz a homoszexualitás és a pedofília közé (ennek a szándéknak volt a jele a hírhedt fóliatörvény is), a nyilvánvaló célja pedig az, hogy kényszerpályára terelje a kritikusait az eleve a homoszexualitással szemben is ellenszenvvel viseltető konzervatív magyar társadalomban.

Ezeknek a kritikusoknak az egyike Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke – neki szólt a Manfred Weber „magyar ügynökeiről” szóló orbáni utalás is –, aki az elég heterogén választói bázisának eddig valójában nem mondott a Pride-ról érdemben semmit, nyilatkozataiban látványosan kerüli, hogy az LMBTQ-kérdésben véleményt nyilvánítson. Ha azonban a Pride-ot a kabinet tényleg betiltja, azzal a Tisza Párt válaszút elé kerül a kérdésben, ami a konzervatív és liberális szimpatizánsokat feltételezhetően egyaránt szavazóbázisa egyben tartása szempontjából nem lesz könnyű feladat.