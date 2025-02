Tiborcz István nem látta, de politikai célú lejáratásnak tartja a meggazdagodásáról szóló dokumentumfilmet

Orbán Viktor;XII. kerület;dinasztia;vej;Tiborcz István;Kovács Gergely;Elios-ügy;

2025-02-25 22:23:00 CET

Nem látta a meggazdagodásáról szóló dokumentumfilmet Tiborcz István – derül ki abból a nyilatkozatból, amelyet Orbán Viktor milliárdos veje adott kedden a 444-nek. A portál stábja kedden Budapest XII. kerületében kapta el néhány szóra az üzletembert, aki éppen ment tárgyalni a a városrész polgármesterével, Kovács Gergellyel.

A beszélgetés apropójául szolgáló dokumentumfilmet Tiborcz István karrierjének a felíveléséről a Direkt36 készítette, A dinasztia címet kapta, már több mint hárommillió megtekintésnél jár a YouTube-on. Orbán Viktor veje az állította, politikai célú lejárató kampányról van szó (honnan tudja, ha meg se nézte? – a szerk.), az ő karrierje már a hírhedt Elios-ügy előtt elindult. Kifejtette: „Az elmúlt tíz évből összeollózott, politikai célzatú, egyébként sok esetben a kampányidőszakban készült”. – Minket, a sajtóosztályunkat megkereste a Direkt36, amikor ezt a filmet elkezdték forgatni, kérték, hadd forgassanak a helyszíneinken, amit megengedtünk, bemehettek. Kérdéseikre válaszoltunk is, de nem voltak túl korrektek, mert rejtett kamerás felvételekkel is próbálkoztak, teljesen feleslegesen, mert ha a sajtóosztállyal egyeztetik, ők válaszolni fognak erre – fűzte hozzá Tiborcz István, akit egyik munkatársa, Németh Márk, a BDPST Group PR-vezetője ki is segített, hogy ők is ki tettek egy tájékoztató videót a klubjukról, igaz csak miután A dinasztia megjelent. A rejtett kamerás felvételeket Bence Szechenyi, Széchenyi Ferenc kései leszármazottja rögzítette arról, hogy próbál felvételt nyerni a Botaniq Budai Klubba.

Bár egy menedzser a rejtett kamerás felvételeken azt állította, hogy a klubban illegális szerencsejáték folyik, a rendőrség a Népszava kérdésére jelezte, nem indít nyomozást az ügyben.

A 444-nek arra a felvetésére, hogy azért mégis csak összefüggés van üzletei és aközött a 13 milliárd forint között, amelyet Magyarország bukott az Elios-ügy miatt, Tiborcz István azt válaszolta, hogy mindenkinek írásban válaszolnak erről, ha kérdezik őket, de „tényszerűen nem igazak, és cáfoltuk is azokat a vádakat, amelyekkel az Eliost, részben őt is illették. Többet nem is mondott a üzleti ügyekről, csak a cégét dicsérte, hogy ők itt a XII. kerületben közcélú fejlesztéseket fognak megvalósítani.

A 444-nek Kovács Gergely is összefoglalta röviden, hogy a XII. kerületben mindenkivel tárgyal, akiknek ingatlanbefektetéseik, nagy telkeik vannak itt. Tiborcz Istvánnal például már másodszor. – Ezek a megbeszélések azért fontosak, hogy kiderüljenek, mi az, mik azok a fejlesztések, amelyeket a kerület településrendezési szerződés keretében kérhetnek. – Az önkormányzatoknak ma csak egy ilyen szerződés megkötése az egyetlen eszköze, hogy ha befektető építési engedélyt szeretne, köteles velük tárgyalni. – Mi most a rézsű szögeiről beszéltünk Tiborcz Istvánnal, aki nem ajánlott fel nekem belépőt a klubjába, de el is felejtettem kérni – tette hozzá a polgármester.