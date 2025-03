Egészségügyi kiadásaink közel harmadát fizetjük „saját zsebből”

Bár a magyarokat is erősödő egészségtudatosság jellemzi, nemzetközi összehasonlításban még mindig nagyon sokan rabjai egészségkárosító szokásoknak. A dohányzók aránya például az ötödik legmagasabb Európában, az alkoholproblémákat tekintve pedig világviszonylatban is az élbolyba tartozunk. Aggasztó az is, hogy a felnőtt lakosság fele nem végez intenzív testmozgást. Ennek is köszönhető, hogy az uniós élmezőnybe tartozunk az elhízottak arányát tekintve is. Méhnyak-, mell- és vastagbélrák szűrésen az európai átlagnál kevesebben veszünk részt. Ráadásul egészségügyi kiadásainkról az uniós átlagnál kisebb arányban gondoskodunk egészségbiztosítással, pedig azok nagyobb részét finanszírozzuk zsebből, mint az átlagos európaiak – derül ki a CIG Pannónia Életbiztosító által az Egészség Világnapja alkalmából készített elemzésből.