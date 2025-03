Heti abszurd: Kocsmára nyílik a bukszaajtó

Ezer fő alatti kistelepülés a pannon végeken. Az állam puha keze és szelíd védőszárnya kormányrendeleti rotációban nyílik a vidéki népek törékeny hangulatára. A közmunkások őrtornyából ügyeletes szolgálattevő fürkészi a horizontot „migránshadak, buzihordák és a háborúpárti Weber-különítmény” kényes jelenlétét monitorozva (testületi előterjesztés 1526/2025). Az észlelési füzet üres lapjai lágy szellőben fürdenek, köszönhetően az ezer fő alatti kistelepülés vizsla tekintetének (1848/2025.)

Migri, ratyi, Brüsszel Peti itt át nem mén! – ilyes felirat díszeleg a biztonság kedvéért a No migration, no gender, no war óriásplakát mellett a falu határában, előterjesztés is megszavaztatott erről.