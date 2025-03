Szijjártó Péter: Donald Trump kiállása a béke mellett az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanata volt

Orbán-kormány;Szijjártó Péter;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2025-03-01 08:33:00 CET

Tegnap óta nagyjából túlzás nélkül az egész világ tanúja lehetett a nyugati szövetségi rendszer kezdődő szétesésének, miután Donald Trump amerikai elnök és JD Vance alelnök gyakorlatilag nekiállt kioktatni és porig alázni a Vlagyimir Putyin hadserege ellen védekező Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt. A protokolláris sajtótájékoztatónak indult, végül egészen szürreális veszekedésbe torkollt találkozó után Európa vezető politikusai jellemzően támogatásukról biztosították az ukrán elnököt. Egy kivétel persze akadt: Orbán Viktor.

Az Orbán-kormányt alapvetően eddig is Donald Trump és adminisztrációjának teljesen kritikátlan támogatása jellemezte - még az Európai Unió ellen tervezett amerikai büntetővámokkal kapcsolatban is Brüsszelre kenték a felelősséget -, mindenesetre témában most Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megnyilvánult a Facebookon.

A tárcavezető narratívája a következőképp szól: „Tegnap mindenki számára, minden eddiginél világosabban kiderült, hogy ki akar békét és hogy ki akar háborút. Hogy ki akarja megállítani az öldöklést és hogy ki akarja folytatni azt. Hogy ki az, aki a józan ész talaján áll, s hogy kik azok, akik sem emberéleteket, sem eurómilliárdokat nem sajnálnak, csak folytatódjon a háború.”

Úgy folytatta: „Donald Trump elnök kiállása a béke mellett az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanata volt. Reméljük, hogy Donald Trump sikerre viszi az amerikai-orosz tárgyalásokat, mert csak egy amerikai-orosz megállapodás hozhatja vissza a békét a mi szeretett Közép-Európánkba.”

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, veszekedésig fajuló nyilvános vitában hiúsult meg pénteken az amerikai-ukrán megállapodás, Donald Trump pedig szakítással fenyegette meg Volodimir Zelenszkijt.