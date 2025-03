Ungváry Krisztián Donald Trumpról: utoljára 1939-ben sikerült ilyen mélyre süllyedni

Ukrajna;Egyesült Államok;Ungváry Krisztián;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;J.D. Vance;

2025-03-01 09:41:00 CET

Ezt a diplomáciai mélypontot, amit most láttunk, utoljára 1939 márciusában produkálta a történelem - állapította meg Ungváry Krisztián történész, reagálva arra, hogy Donald Trump amerikai elnök és JD Vance alelnök gyakorlatilag nyilvános alázássá silányította tegnapi találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Washingtonban.

Ungváry Krisztián szerint a helyzet hasonló ahhoz, mint amikor Adolf Hitler 1939-ben megzsarolta Emil Hácha cseh elnököt. „1939 március 15-én Berlinbe rendelte és közölte vele, hogy amennyiben nem egyezik bele a német csapatok bevonulásába akkor porrá bombázzák Prágát. Persze ez blöff bolt, de hatásosan előadva” - idézte fel.

A történész szerint morálisan a helyzet talán most még ennél is rosszabb, ugyanis ami most történik, az az Egyesült Államoknak sem hoz hasznot, még rövidtávon sem. „Legalábbis én nem látom hogy mire jó ez. Elképesztő, hogy odáig jutottunk, hogy egy szuperhatalom konkrétan nyilvánosság előtt felmosórongy funkciót szán egy olyan ország vezetőjének, akit korábban dealelni hív. Ennél nehezen van lejjebb” - írta.

Ungváry ugyanis úgy véli, Zelenszkij Washingtonba hívásának a jelek szerint az volt a lényege Trump és Vance szempontjából, hogy maximálisan megalázzanak és emberileg megsemmisítsenek egy olyan államfőt, aki amúgy segítséget kérne tőlük.