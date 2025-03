Az Egyesült Államok megszünteti az ukrán energiahálózat helyreállításának amerikai támogatását

Ukrajna;Egyesült Államok;USAID;

2025-03-01 10:59:00 CET

Az Egyesült Államok megszünteti az ukrajnai energiahálózat helyreállításának amerikai támogatását biztosító USAID-programot is - számolt be az NBC News.

A portál a USAID két tisztviselőjétől úgy értesült, a leállított program több száz millió dollárt fektetett volna be az oroszok által sújtott energiahálózat rendbetételébe. A segítségre nagy szükség lenne, ugyanis Ukrajna egyes régióiban az éjszaka folyamán áramszünetek vannak az energetikai létesítmények elleni orosz támadások miatt.

A USAID egyik tisztviselője az NBC Newsnak azt mondta, a lépés mellesleg az Egyesült Államok tűzszünetre vonatkozó elképzeléseit is aláássa, azt üzeni ugyanis Oroszországnak, hogy nem törődik sem Ukrajnával, sem a saját múltbéli befektetéseivel. „Oroszország kétirányú háborút vív Ukrajnában: egyrészt katonait, másrészt gazdasági háborút is. Megpróbálják szétverni a gazdaságot, a USAID pedig központi szerepet játszott abban, hogy ellenállóvá váljon, ide értve az energiahálózat megerősítését is. Hatalmas támogatást nyújtottunk az ukrán kormánynak a makrogazdasági válság elkerülése érdekében” - fogalmazott a tisztviselő.

A USAID ukrajnai jelenléte természetesen nem csak az energiabiztonsági projekt leállásában fog drámai csökkenést mutatni - hívja fel a figyelmet az NBC News. Az Elon Musk fémjelezte amerikai kormányzati megszorítások előtt az ügynökség 64 fővel volt jelen a háború sújtotta országban, ez mostanra mindössze 8 főre csökkent. A USAID európai és eurázsiai irodája, amely az ukrajnai missziót is felügyeli, 115 alkalmazottat foglalkoztatott Washingtonban, ezen iroda személyzetét a két USAID tisztviselő szerint 29 alkalmazottra csökkentik.

Az amerikai külügy nem válaszolt az NBC News megkeresésére.