Tízezrek tüntettek a román fővárosban a szélsőjobboldali Georgescu mellett

Románia;elnökválasztás;tüntetés;Bukarest;Călin Georgescu;

2025-03-02 20:45:00 CET

A december 6-i „államcsíny”, azaz a tavaly novemberi elnökválasztás első fordulójának alkotmánybírósági megsemmisítése, az ezért felelősnek tartott kormány és Marcel Ciolacu miniszterelnök, valamint Călin Georgescu bírósági felügyelet alá helyezése ellen vonultak utcára szombaton a román szélsőjobb támogatói. A megmozdulást a legnagyobb román szélsőjobb parlamenti párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) illetve a Georgescu győzelmének farvizén a parlamentbe jutott, frissen alakult Fiatal Emberek Pártja (POT) szervezte. George Simion AUR-vezér előzőleg milliós tüntetést ígért, de ennyi embert nem sikerült utcára vinniük, pedig autóbuszokkal vidékről is szállítottak tüntetőket. A rendőrség szerint mintegy húszezren vettek részt a megmozduláson, Simion azonban ragaszkodik ahhoz, hogy háromszázezren voltak, és a valóság meghamisításával vádolja a médiát és a hatóságokat.

Amint arról lapunk is beszámolt, múlt szerdán a román hatóságok előállították, majd a Legfelsőbb Ügyészségen kihallgatták Călin Georgescut, ezzel párhuzamosan pedig országszerte házkutatásokat tartottak. A szélsőjobb politikust négy órás meghallgatás után elengedték, de bírósági felügyelet alá helyezték, több hozzá köthető – bizonyítottan orosz kapcsolatokkal rendelkező - személynél azonban hatalmas mennyiségű készpénzt és komoly fegyverarzenált találtak. Testőrségi vezetője elmenekült az országból, ellene elfogatóparancsot adtak ki. A hatóságokat szorítja az idő, hiszen március 15-e az elnökjelöltek jelentkezési határideje, és Bukarest még cáfolhatatlan, a nagyközönség számára is érthető bizonyítékot nem mutatott be arra vonatkozóan, hogy a tavalyi első fordulóban valóban orosz beavatkozás történt, amire hivatkozva nemzetbiztonsági okokból az alkotmánybíróság megsemmisítette a választás eredményét.

Az utóbbi napokban azonban felgyorsultak az események, a román hatóságok neonáci szervezkedésekre csaptak le – a Georgescut támogató egyházi berkekben is -, és sorra tárják fel a szélsőjobb Messiást támogató anyagi háttért is, amelynek szálai Moszkváig nyúlnak. Călin Georgescu pénteken fellebbezett hatósági felügyelet alá helyezése ellen. Őrizetbe vétele napján is utcára vonultak néhány ezren Bukarestben, a tömegben a román nemzeti lobogók mellett amerikai és orosz zászlók is feltűntek. A szombati tüntetésről készült felvételeken már nem látni orosz zászlókat, amerikait viszont egyre többet.

A szélsőjobb pártok beálltak Georgescu mögé, a novemberben még elnökjelöltként induló George Simion AUR elnök ezúttal nem méretkezik meg. A tüntetésen elmondott beszédében is hangsúlyozta, Georgescut támogatják és több tervvel is rendelkeznek. Elsődleges követelésük, az A terv, a tavalyi választás érvénytelenítésének visszavonása. Erre azonban nincs esélyük, az Alkotmánybíróság ezt múlt héten egyértelműen leszögezte. B-terv Georgescu újabb jelöltségének engedélyezése, ez is kétséges, hiszen ez a korábbi döntés jogosságát kérdőjelezné meg. Simion szerint azonban van C és D terv is, ennek részleteit nem ismertette, csak annyit mondott: „Készen állunk szembeszállni a román állam abúzusaival, amelyeknek köszönhetően december 6. óta diktatúra van az országban”.

A nyomozás eredményeit ismertető román média rámutatott: a Georgescu háttérországában talált fegyverek és készpénz mennyisége azt sejteti, többre is készültek, mint egy elnökválasztás megnyerése. A szombati tüntetésen Georgescu meglepetésre bejelentette, hogy „egyelőre” nem nyújtja be jelöltségét. Hogy ez mit jelent, nem tudni, de félő, hogy a román szélsőjobb ezúttal nem a demokratikus választási megmérettetést választja.