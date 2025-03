Újra Orbán Viktor uralja a politikai napirendet, Magyar Péter nem tud mit kezdeni a helyzettel

politika;Magyarország;Orbán Viktor;konfliktus;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;orosz-ukrán háború;

2025-03-03 13:57:00 CET

A Fideszt erősíti Donald Trump és Volodimir Zelenszkij botrányba fulladt találkozója – jelentette ki Nagy Attila Tibor a Népszavának. A politikai elemző lapunknak megjegyezte azt is: „Az elmúlt hetekben ismét Orbán Viktor uralja a napirendet, és Magyar Péter nem tud mit kezdeni a megfordult politikai helyzettel.”

Gyorsan reagált Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken kamerák – és a világ – nyilvánossága előtt esett neki Donald Trump és alelnöke J. D. Vance az ukrán elnöknek. „Ma Trump elnök bátran kiállt a béke mellett, akkor is, ha ezt sokaknak nehéz megemészteni. Köszönet érte!” – fogalmazott Orbán a Facebook-oldalán. Jóval óvatosabban nyilatkozott Magyar Péter, aki gyulai országjárásán konkrétumok és az amerikai elnök nevének említése nélkül csupán utalás szinten tért ki a Washingtonban történtekre: „Nem szeretnénk az első közös orosz-amerikai gyarmat lenni. Nem ezért harcoltak a ‘48-as őseink, az ’56-os szabadságharcosaink”.

Nagy Attila Tibor szerint a háború kérdésében szükséges és tudatos stratégiát folytat a Tisza Párt elnöke, ami azonban nehéz helyzetbe hozza őt. „Magyar Péter egymásnak ellentmondó választói elvárásoknak igyekszik megfelelni, ezért a külpolitikát illetően is óvatosan nyilatkozik” – mondta hozzátéve, hogy ez a téma egyébként is annyiban érdekli a magyarokat, amennyit a Fidesz a médián keresztül eléjük tár. Éppen ezért profitálnak ők a pénteki konfliktusból. „Ők most el tudják mondani, hogy következetesek maradtak. Soha nem szerették Zelenszkijt, és lám igazuk lett, most már Trump is úgy beszél, ahogyan ők” – fogalmazott. Az elemző szerint ugyanakkor az orosz-amerikai gyarmat emlegetése óvatos gesztus Magyar Péter részéről a „nyugati-orientációjú” szavazói felé. „Persze itt megint az a gond, hogy könnyen lehet, ez már a jobboldalról érkezett szavazóinak nem tetszik majd. A Tisza Párt elnökét leginkább az fenyegeti, hogy a folyamatosan egyensúlyozásban megbillen, és olyan dolog csúszik ki a száján, ami elriasztja a szavazói valamelyik rétegét” – mondta.

A fentiekkel annyiban ért egyet Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezetője, hogy igazán veszélyes az lehet, ha Magyar bármikor átesne a ló túloldalára. „Ő viszont patikamérlegen méri ki, hogy mikor meddig mehet el. Ha ez az inga egyik vagy másik irányba kilendül, rögtön korrigálni szokott” – fogalmazott az Iránytű Intézet vezetője, aki szerint Magyar egyensúlyozása inkább középen állásnak nevezhető. „Ez nála nem előzmény nélküli, hiszen a politikai credo-ja mindig úgy nézett ki, hogy se Orbán, se Gyurcsány! De ez nagyon könnyen átfordítható a választói fejekben arra is, hogy se Putyin, se Trump!” – világított rá. Persze kérdés – folytatta -, hogy meg lehet-e nyerni a választást úgy, ha a nagyobb kérdésekben valaki folyamatosan középen áll, kikerüli azokat, vagy éppen nem is beszél róluk.

Ember Zoltán Levente - Nagy Attila Tiborhoz hasonlóan - úgy vélte, Magyar Pétert most kis időre megelőzte Orbán Viktor a politikai napirend uralásában, de – mint mondja – nem tudjuk, hogy ez hosszú távon elég lesz-e a Fidesz sikeréhez. „Most Orbán Viktor örülhet, de nem tudjuk, mi történik akár két hét múlva. A fejünk felett lebegnek Trump vámjai, ami a magyar gazdaságnak ugyanúgy odavág majd, mint az Európai Unióban bárki másnak. Leginkább azt a kérdést tenném fel: azzal, hogy Trump most éppen kamerák előtt torkolta le Zelenszkijt, változott-e bármelyik ország nemzeti érdeke? Az USA-nak továbbra is érdeke, hogy hozzájusson az Ukrajna területén található nyersanyagokhoz, és részt vehessen az ország újraépítésében. Orbán még koppanhat is, hiszen az EU-ellenes védővámokat már bejelentették, illetve két hét múlva lehet, hogy Trump és Zelenszkij mégis mosolyogva fog kezet. Április elejével akár újraindulhatnak a fegyverszállítások, cserébe az ukrán nyersanyagokért” – mondta az Iránytű Intézet vezetője.

Magyar Péter szempontjából Nagy Attila Tibor nagyobb problémának tartja, hogy a Tisza Párt elnöke – a háborúhoz hasonlóan – Orbán nemrég bejelentett osztogatásra sem találta meg a határozott válaszokat. „Az újraindult országjárás nem biztos, hogy önmagában megfelelő eszköz erre” – foglalta össze gondolatait.

Nem várt sokáig a reakcióval Gyurcsány Ferenc sem, aki szintén a Facebookon szállt bele Magyar Péterbe: „Elvált a szar a májtól, Trumppal vagy ellene, a némaság is beszédes” – utalt a Tisza elnökének egyensúlyozására. Ezzel kapcsolatban Ember Zoltán Levente annyit mondott lapunknak: ez pontosan az az „egység sugarú reakció”, ami nem találkozik a társadalom többségi véleményével Gyurcsány persze könnyen mondhat ilyet, hiszen a DK célja már nem a 40 százalék, hanem az 5 százalék megtartása – tette hozzá. Nagy Attila Tibor is érthetőnek nevezte Gyurcsány mondatait, ugyanakkor emlékeztette lapunkat: a DK eddig sem tudta megingatni a Magyarba vetett választói bizalmat, de személy szerint már abban sem biztos, hogy a parlamenti küszöb átugrásához elég lehet-e a mostani kommunikációja.