Hét éve odaítélt egy díjat Matolcsy Györgynek a Parragh László vezette iparkamara, de csak most fogja átadni neki

2025-03-03 15:11:00 CET

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) múltbeli tevékenységének átvilágításakor fény derült arra, hogy az MKIK elnöksége még 2018 márciusában elnökségi határozattal Mercur Díjat adományozott Matolcsy Györgynek, amely határozatot sajnálatos módon nem hajtották végre – közölte a honlapján az iparkamara, hozzátéve, ezt a hiányt pótolja most az MKIK új vezetése.

A közlemény szerint a jelenlegi vezetőség teljeskörűen átvilágítja a szervezet múltbeli működését, ennek során került napvilágra a hét évvel ezelőtti, végre nem hajtott határozat. Bár az akkori elnök, Parragh László által aláírt oklevél is előkerült, illetve a legyártott Mercur szobor is, a díjat ténylegesen nem adták át, ezt a tényt több akkori elnökségi tag is megerősítette.

Az említett határozat így szól:

„Az MKIK Elnöksége Dr. Matolcsy Györgyöt, a jegybank elnökét Mercur Díj elismerésben részesíti a gazdaságpolitikát és gazdaságfejlesztést irányító miniszterként, az utóbbi időszakban a jegybank elnökeként végzett munkásságáért, különös tekintettel a nevével fémjelzett növekedési hitelprogramra, amely óriási szerepet játszott a gazdaság stabilizálásban.”

A közlemény szerint az azóta eltelt időszakban további fontos eredmények kötődnek Matolcsy nevéhez:

a Növekedési Kötvényprogram (NKP),

az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) bevezetése

és a kelet-közép-európai régióban a legmagasabb egy főre jutó aranytartalék, összesen 110 tonna felhalmozása.

Az iparkamara leszögezte: tekintettel arra, hogy az elnökség határozata a mai napig érvényben van, az MKIK új vezetése úgy döntött, a leköszönő jegybankelnök részére most átadja a rangos díjat.