Szijjártó Péter kedden találkozik az amerikai külügyminiszterrel

Magyarország;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Marco Rubio;

2025-03-04 11:49:00 CET

Kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja Marco Rubio – vette észre a Telex az amerikai külügyminisztérium, a State Department hivatalos programjában. E szerint a találkozóra amerikai keleti parti idő szerint délelőtt 11 órakor, kelet-európai idő szerint délután 5 órakor kerítenek sort. Az éjjel Szijjártó Péter ki is tett egy repülőtéri posztot a Facebook-oldalára, de ebben nem árulta el, hogy washingtoni látogatásra indul.

A második Trump-adminisztráció elég szívélyes viszonyban van az újraválasztott amerikai elnököt 2016 óta kitartóan támogató Orbán Viktor kormányával. Ennek a támogatásnak volt a jele az európai vezetők között példa nélküli magyar kiállás Donald Trump mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök botrányba fulladó pénteki fehér házi látogatása után, ami pedig Szijjártó Pétert illeti, ő intenzíven lobbizik azért, hogy Rogán Antal kabinetminisztert levegyék az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listájáról. Ennek a jegyében a KKM első embere korábban találkozott már Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel is, telefonon pedig már beszélt az őt most vendégül látó Marcio Rubióval is.

Orbán Viktor a pénteki botrány és a miatta összehívott londoni Ukrajna-csúcs után Donald Trumppal tárgyalt telefonon. Szivárgó információk szerint az amerikai elnök hallgat a magyar miniszterelnök véleményére az orosz-ukrán háborúról, aminek a szépséghibája csak az, hogy Orbán Viktor ki nem állhatja a kijevi vezetést.