A Tisza Párt több szempontból megrengette a Fidesz-tábort, de a nyugdíjasoknál és a legalacsonyabb keresetűeknél még mindig a kormánypárt vezet

felmérés;Fidesz-KDNP;pártpreferenciák;Iránytű Intézet;TISZA Párt;

2025-03-05 05:55:00 CET

A Tisza Párt több szempontból megrengette a Fidesz-tábort, de a nyugdíjasoknál és a legalacsonyabb keresetűeknél még mindig toronymagasan vezet Orbán Viktor formációja – derült ki az Iránytű Intézet országos, reprezentatív felméréséből. A kutatás – amelyet elsőként a Népszavához juttattak el – szokatlanul nagymintás, ugyanis 6600 fő bevonásával vizsgálta a pártok szavazóbázisát 3 hónapon keresztül.

Mint az Iránytű Intézet írta, az adatsor nem tekinthető szokásos „pillanatfelvételnek”, sokkal inkább összesítés, ami „mélyebb megértést tesz lehetővé a pártokkal kapcsolatban”. Táboraik összetételét így a részvételi kedv, életkor, anyagi helyzet, és lakóhely szerint vették górcső alá, tavaly december és idén február között.

A pártpreferenciákat elnézve – egy évvel a választások előtt – stabilan őrzi első helyét Magyar Péter pártja, a T. Házba pedig – a Tiszán kívül – csak a Fidesz és a szélsőjobboldali Mi Hazánk jutna be. A választási részvételüket most biztosra ígérők között a Tisza 37, a Fidesz-KDNP 33 százalékon áll. A Mi Hazánk 5 százalékkal futna be épphogy, míg a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt csupán 3-3 százalékot ért el.

Ahogy Pék Szabolcs, az Iránytű vezető elemzője kiemelte: Magyar Péter igenis „beleharapott” a korábbi Fidesz-táborba:

nagyjából negyedmillió ember vándorolt a kormánypárttól a Tiszához, sőt a Fidesz-szavazók választási kedve is bezuhant.

Körükben a korábbi 90 százalék fölötti arányról 82-re csökkent a „törzsvoksolók” aránya, míg a Tisza-tábor 92 százaléka a ígéri biztosra a részvételt. Pikáns adalék, hogy elhivatottságban a megmaradt DK-tábor is előzi a Fideszt.

„Azt szokták mondani: egy párt akkor sikeres, ha a szavazói 90 százalékát elviszi az urnákhoz. Ebben a tekintetben már lehet aggódnivalója 2026-ban a Fidesznek” – jegyezte meg a Népszavának az elemző, hozzátéve: újdonságnak számít az is, hogy Magyar több százezer olyan emberrel számolhat, aki az előző parlamenti választáson otthon maradt, esetleg soha nem szavazott.

A választásokat – mint a kutatás írta – még elbillenheti a tény, hogy a Tisza- és a Fidesz-tábor azonos nagyságú, de egymás szöges ellentétei. Ugyan a Magyarék a 18 és 29 évesek között 35 százalékot, a 30-39-es korosztályban pedig 23 százalékot vernek a Fideszre, a nyugdíjasoknál fordított a helyzet: itt 47-18 az állás a kormánypárt javára.

„Az idősek ráadásul továbbra is a legelkötelezettebb, legaktívabb szavazóknak számítanak. Magyar Péternek muszáj lenne erősödnie ebben a korosztályban”

– tette hozzá az adatokhoz Pék Szabolcs. Az elemző szerint utóbbit használhatja ki a Fidesz, a fenti adatok akár Orbán Viktor nemrég bejelentett osztogatását is magyarázhatják. „A nyugdíjas-áfavisszatérítés vélhetően a meglévő tábor összetartását célozza, míg a két-és háromgyermekes anyák SZJA-mentességével és munkáshitellel a fiatalabbak körében szeretnének bővülni. Nagy változást persze nem hoz, de kiélezett választási helyzetben, akár ennek is lehet szerepe” – mondta el lapunknak.

Hasonlóan ellentmondásos a meccs a választók anyagi helyzetét illetően. A Fidesz támogatottsága még mindig a legalacsonyabb jövedelműek körében a legkiugróbb, sőt a kormánypárt a havi 200 ezres, vagy annál is alacsonyabb bevételű háztartásoknál 27 százalékkal vezet a Tisza Párt előtt. Utóbbi viszont az átlagfeletti jövedelműek között teljesít toronymagasan. Pék Szabolcs ezt a legszegényebb rétegek kiszolgáltatottságával magyarázza.

„A közmunkások, segélyezettek, kisnyugdíjasok nagyban függenek az államtól, rá vannak utalva az állami ellátásra. Ők mindig elkötelezettebbek a hatalom felé. Ezen felül félnek attól is, hogy a rossz a helyzetük bármikor fordulhat még rosszabbra. Számukra a kormánypártok egy nem jó, de kiszámítható és stabil helyzetet jelentenek. Emiatt a súlyosan deprivált rétegekben kisebb a hajlandóság a hatalommal való szembefordulásra”

– nyilatkozta lapunknak, hozzátéve, a magasabb jövedelműek függetlenebbek, a státuszuk ráadásul a magasabb iskolai végzettséggel is összefüggést mutat. Szintén ezt támaszthatja alá, hogy fordítottan arányos az állás a választók iskolázottságát tekintve is. A 8 általános végzettségű és a szakmunkás szavazóknál a Fidesz, az érettségizettek és felsőfokú végzettséggel rendelkezők között a Tisza a legnépszerűbb párt.

Ahogy az Iránytű kutatása írta: a választást Magyar Péter számára nehezíti, hogy a falvakban jelenleg a Fidesz vezet, míg a választókerületek egy része falu-domináns. 2026-ot eldönthetik viszont a kisvárosok, ahol a két párt közel azonos támogatottsággal bír. Sőt, ezen a településtípuson van a legtöbb bizonytalan, tehát potenciálisan még meggyőzhető választó, emiatt ezeken a településeken erőteljes kampányra lehet számítani. Ebbe a sorba illeszkedik Magyar Péter tavaszi országjárása, ami e településtípuson élőket is célozza.