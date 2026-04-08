A teljes népesség 41 százaléka Magyar Péter, 34 százaléka Orbán Viktort pártját támogatja. Kétszer annyian vannak azok, akik szerint Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, mint azok, akik optimisták
Toronymagasan, 13 százalékkal verné a Tisza Párt a Fideszt, ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást – derült ki a Népszava birtokába jutott februári közvélemény-kutatásból, amelyet az Iránytű Intézet készített.
A Tisza Párt olyan szavazói rétegekben is javítani tudott, ahol hagyományosan Orbán Viktor pártja erős – derült ki az Iránytű Intézet országos, reprezentatív felméréséből.
Bár a fiataloknál simán vezet a Magyar Péter-féle Tisza, az idősebbek és a legkevésbé tehetős választók között behozhatatlannak tűnik a Fidesz előnye – állapította meg egy, a Népszava birtokába jutott kutatás. Az Iránytű Intézet nagy mintán, három hónapon át vizsgálódott.
A Demokratikus Koalíció taktikát változtatott, Magyar Péter viszont azonnal százalékokat veszítene, ha együttműködne a DK-val – nyilatkozta Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezetője a Népszavának.
A DK-MSZP-Párbeszéd szövetség a mérés szerint 10 százalékon áll, a többiek kezdenek elenyészővé válni.
A Jobbik képviselőcsoportja kétszer annyit költött, mint a hatszor akkora Fidesz-frakció. Avagy így működtess pártot okosban.
A részvételüket biztosra ígérők körében a hivatalban lévő főpolgármestert és az ellenzék jelöltjét egyaránt 38 százaléknyian támogatják.
Orbán Viktor miniszterelnök népszerűsége jelentősen, 6 ponttal csökkent, így jelenleg 46 ponton áll. Az Iránytű Intézet friss kutatásából az is kiderül, hogy Áder Jánost egy ellenzéki politikus taszította le trónjáról, jelenleg Karácsony Gergely, a PM miniszterelnök-jelöltje a legkedveltebb magyar politikus.
Nyolc hónappal a választás előtt szinte teljesen megcsontosodtak a pártok közti erőviszonyok – derült ki az Iránytű Intézet Magyar Nemzet megbízásából készített júliusi felméréséből. A kutatás szerint a Fidesz a júniusi adatokhoz hasonlóan továbbra is magabiztosan vezet. A Jobbik tábora változatlanul 16 százalékos, míg a szocialisták egyszázalékos csökkenés után hét százalékon állnak. Érdekesebb eredmény, hogy a Momentum Mozgalom, a DK és az LMP is a parlamenti küszöb környékén áll.
Továbbra is a köztársasági elnök, azaz Áder János a legnépszerűbb politikus – derült ki az Iránytű Intézet Magyar Nemzet megrendeléséből készült legfrissebb felméréséből. A kutatás szerint Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök továbbra is a lista utolsó helyezettjei között szerepel, azonban Habony Árpád már népszerűtlenebb nála, és Mészáros Lőrincnek is rendkívül rossz a megítélése.
"Egy felmérés nem felmérés" - reagált lapunknak Juhász Attila, a Political Capital ügyvezető igazgatója arra, hogy meglepő adatokat közölt a Momentum Mozgalom támogatottságáról a Jobbik-közeli Iránytű Intézet. A Magyar Nemzet számára készített felmérés szerint a Momentum már átlépné az ötszázalékos parlamenti küszöböt, ha most vasárnap lennének a választások.
Sem a Jobbik-frakció, sem az Iránytű Intézet nem tájékoztatta lapunkat arról, hogy mit tartalmaznak a „szakpolitikát érintő szakanyagok”, amelyekért az intézet több mint 50 millió forintot kapott a radikális párttól. A Népszava arra lenne kíváncsi, mire költik a közpénzt. Közben a Fidesz újra elővette régi aduját, KGBélát: újabb három hónappal meghosszabbítottak a nyomozást ellene.