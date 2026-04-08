Parlamenti küszöbön a Momentum

Nyolc hónappal a választás előtt szinte teljesen megcsontosodtak a pártok közti erőviszonyok – derült ki az Iránytű Intézet Magyar Nemzet megbízásából készített júliusi felméréséből. A kutatás szerint a Fidesz a júniusi adatokhoz hasonlóan továbbra is magabiztosan vezet. A Jobbik tábora változatlanul 16 százalékos, míg a szocialisták egyszázalékos csökkenés után hét százalékon állnak. Érdekesebb eredmény, hogy a Momentum Mozgalom, a DK és az LMP is a parlamenti küszöb környékén áll.