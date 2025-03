Az USA leállította a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával

CIA;hírszerzés;Ukrajna;Egyesült Államok;amerikai hírszerzés;orosz-ukrán háború;

2025-03-05 16:00:00 CET

Az Egyesült Államok megszakította a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával – közölte szerdán John Ratcliffe, a CIA igazgatója a Reuters szerint. A lépés komolyan csökkentheti az ukrán hadsereg azon képességét, hogy be tudja mérni az orosz erőket, és csapásokat mérhessen rájuk.

A hírt először a brit Financial Times hozta nyilvánosságra két tisztviselőre hivatkozva, majd most a CIA vezetője is megerősítette. A három, az ügyet jól ismerő forrás azonban eltérően nyilatkozott arról, hogy az USA milyen mértékben szakította meg a hírszerzési információk megosztását. Az egyik informátor például azt mondta, hogy csak részben vágták el a kapcsolatot.

A hírügynökség emlékeztet: Ukrajna orosz inváziója óta az USA folyamatosan támogatta Ukrajnát hírszerzési információkkal, amelyek segítettek Kijevnek csapást mérni az agresszorra. Mike Waltz, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója szerda reggel újságíróknak azt mondta, hogy

az Egyesült Államok „hátralépett egyet”, és hogy a kormányzat „minden szempontból felülvizsgálja” az Ukrajnával fennálló hírszerzési kapcsolatát.

Hozzátette, aktívan egyeztetnek Ukrajnával az ásványkincsekről szóló megállapodásról és a béketárgyalások előmozdításáról Oroszországgal.

„Úgy gondolom, hogy nagyon rövid időn belül elmozdulást fogunk látni” – mondta. Donald Trump adminisztrációja a napokban döntött arról is, hogy felfüggesztik az Ukrajnának szánt katonai segélyszállítmányokat.