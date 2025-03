Készül a kereskedelmi pengeváltásra az Európai Unió

autóipar;Donald Trump;Ursula von der Leyen;vámháború;

2025-03-06 13:59:00 CET

Bár azt nem jelentették ki, hogy a Donald Trump által belengetett, az Európai Unió termékeire kivetendő vámoknak lenne rá hatásuk, de valószínű, hogy van összefüggés a várható tarifák és Brüsszel autógyártók felé körvonalazódó gesztusa között. A Reuters szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ugyanis hétfői, az autóipari vezetőkkel, szakszervezetekkel és kampánycsoportokkal történt találkozója után jelezte: az EU végrehajtó testülete még ebben a hónapban javasolni fogja, az autógyárakra érvényes szén-dioxid-kibocsátási kvóta megsértése utáni szankciók három évvel történő elhalasztását.

A kibocsátási értékek az idei év elejétől szigorodtak, az unióban értékesített új autók esetében az átlagos szén-dioxid-kibocsátási szint nem haladhatja meg a kilométerenként 93 grammot. Ha meghaladja, akkor jönnek a bírságok. Az európai autógyártók képviselőinek véleménye szerint éves szinten a kontinens vállalatainak összesen 15 milliárd eurót kellene befizetniük Brüsszel felé az új határértékkel kalkulálva. Szakmai vélemények szerint az előírást csak úgy tudnák a cégek teljesíteni, ha az eladott autóik legalább 20 százaléka elektromos lenne. Erre viszont szinte semmi esély sincs a jelenlegi piaci trendek szerint. E szerint az extrém bírságtételeket biztosan ki kellene fizetni.

Megfigyelők szerint ez az összeg az amerikai vámok okozta káros hatásokkal kiegészülve érdemi károkat okozhatna a kontinens autóiparában.

A fejlemények tehát arra utalnak, hogy az EU készül az USA-val folytatandó kereskedelmi pengeváltásra.

Franciaország egyik legnagyobb autóalkatrész-gyártója a Forvia például arra figyelmeztetett, hogy Donald Trump elnök 25 százalékosra ígért vámjai „hatalmas” csapást mérnek az európai autóiparra. A vállalat előrejelzése szerint az ő éves költségeik 200 és 450 millió euró között növekedhetnek. A Forvia ezért tervezi az európaival szemben, az amerikai gyártókapacitás növelését, az árak emelését, és reméli, hogy ezekkel az intézkedésekkel a vámok hatását akár 20 millió euróra is csökkentheti.

Komoly aggodalmát fejezte ki az európai autóipar másik nagy francia beszállítója a Valeo is. Tájékoztatásuk szerint a vállalat nem képes elnyelni ezen vámok költségeit, és kénytelen lesz azokat továbbhárítani ügyfeleire. Kiemelték, hogy az autóiparban, különösen a beszállítói szektorban, nincsenek olyan árrések, amelyek lehetővé tennék ezen terhek belső kezelését – írta a Financial Times.

Ám távolról sem csak az autógyáraknak kellene a megemelt vámokkal kalkulálnia.

A Reuters rámutatott, hogy a svájci csokoládégyárak is készíthetik elő a „B-tervüket”, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott helyzethez, ami nem is feltétlen az európai-amerikai fronton nyílik majd. A Lindt például már azt közölte, hogy a Kanadába irányuló szállításait teljes egészében Európából fedezné. Jelenleg ugyanis ezt a keresletet 50 százalékban az Egyesült Államokban található üzemeiből elégíti ki. Mindez azt jelzi, hogy számos európai cég az észak-amerikai érdekeltségei miatt teljes mértékben átalakíthatja ellátási láncait. (Korábban pontosan erre a hatásra hívta fel a figyelmet a Népszavának Kiss Péter, az Amundi Befektetési Zrt. vezető elemzője is.) Az élelmiszeriparnál maradva a CIA olasz mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet elnökének, Cristiano Fininek a szavait szintén a Reuters idézte, amelyek szerint a vámok hatalmas kárt okoznának az olasz gazdáknak. Itt sem kis tételekről van szó, mert az olasz élelmiszerexport tavaly Amerika irányába megközelített a 8 milliárd eurót. Kérdés mit és mennyit tudnak szállítani és milyen áremelést tolerálnak az amerikai fogyasztók. Aligha túlzás, hogy a nyilatkozat árnyékában a teljes európai élelmiszeriparra árnyék vetül.

Érezhetően tehát komoly hatásokat vetne a vámháború kirobbanása. Gita Gopinath, az IMF vezérigazgató-helyettese – egy korábbi, igaz széles körű és hosszútávon fennmaradó büntetővámok esetéről szólva – azt mondta, hogy

prognózisuk szerint a világ GDP-je közel 7 százalékkal csökkenhet. Ez pedig hatalmas tétel, akkora, mintha eltűnne a francia és a német gazdaság.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője lapunknak kiemelte, hogy ha kivetnék a vámokat, akkor borítékolhatóak az unió válaszlépései is.

Ezek következtében pedig a fogyasztók járnak majd a legrosszabbul, hiszen a megemelt árakat nekik kell majd kifizetni.

Ha jönnek az intézkedések, akkor valószínűleg az Európai Unió GDP-je mérséklődik. A kérdés milyen mértékben. Az is körvonalazódik, hogy a vámok következményeként az EU államai elesnének majd beruházásoktól, munkahelyektől, akár bérfejlesztésekről és kutatási pénzektől is. Ezek közvetett hatások lehetnek, hiszen ha egy probléma megoldására – az amerikai szállítások megtartása – a világ egyik felén erőforrásokat kell fordítani, akkor a másik helyeken – így például Európában – a cégek jellemzően elvonnak tételeket.

Magyar hatás Arra a kérdésünkre, hogy mik lehetnek az esetleges európai vámoknak a magyar gazdaságra gyakorolt következményei, Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője azt mondta, a hatás nem feltétlenül lesz drámai. Az autóipari konszernek az Egyesült Államok piacát közeli telephelyeikről, jelen esetben Mexikóból látják el. Ha mennek is hazai gyártásból termékek, alkatrészek Amerikába, azok jellemzően Németországon keresztül. Ahol komolyan lecsapódhat a vámok hatása az a gyógyszeripar és az akkumulátor gyártás lehet. Ugyanis mindkét szektor érdemi tételeket szállít az Egyesült Államokba – mondta. Ugyanakkor az S&P Global Ratings elemzése szerint a tervezett amerikai vámok átlagosan 0,5–0,9 százalékkal csökkenthetik a közép-európai országok, köztük Magyarország GDP-jét. Ez elsősorban a német autóiparhoz való szoros kötődésük miatt várható, mivel a vámok hatásai ezen a területen keresztül érik el őket. Magyarországon több mint 1 500 amerikai vállalat működik, az Egyesült Államok az egyik legnagyobb közvetlen külföldi befektető. Az amerikai cégek jelen vannak különböző iparágakban, beleértve az autóipart, az informatikát, a gyógyszeripart, az elektronikai termékek gyártását, a pénzügyi szektort és a szolgáltatásokat.A legnagyobb amerikai vállalatok közé tartozik például a General Electric (GE), a Microsoft, az IBM, az ExxonMobil, és a JPMorgan Chase. Tavaly Tavaly a kétoldalú kereskedelmi forgalom meghaladta a 9 milliárd dollárt.