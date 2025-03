Magyar Péter szerint Orbán Viktor a teljes állami gépezettel támad a Tisza Pártra

Orbán Viktor;lejáratás;kriminalizálás;bűnjelek;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-06 16:51:00 CET

„A miniszterelnök utasította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a rendőrség vezetőit, hogy minden eszközt vessenek be a Tisza Párt kriminalizálásáért és a választásokon való indulásunk ellehetetlenítéséért. Lesz itt minden: kihallgatás, házkutatás és minden, amit a propaganda felhasználhat a lejáratásunkra” – posztolta csütörtökön Facebook-oldalán Magyar Péter, aki ahogy korábban a volt barátnője, Vogel Evelin videói ügyében, úgy most is feltehetően elővágásként írta a posztot. Közölte: „Most, hogy megkapták a legfrissebb közvélemény-kutatási adatokat, eldöntötték, hogy hatósági eszközökkel próbálják ellehetetleníteni, hogy a TISZA egy választáson győzze le a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét.”

Az ellenzéki vezető szerint azét indulhat a kiemelt hatóságokat is bevetve támadás ellenük, mert az Orbán-kormány tagjai rettegnek a Karmelita kolostorban. – Ezért semmitől sem riadnak vissza: ha kell jogszabályt módosítanak, de ha szükséges, akár bűnjeleket is kreálhatnak – fogalmazott a pártelnök, egyben felszólította a NAV, az ÁSZ és a rendőrség vezetőit: „Ne kollaboráljanak a korrupt hatalom bukás előtt álló vezetőivel. Ha mégis úgy tesznek, akkor a magyar emberek millióival és az igazságszolgáltatással találják szemben magukat.”

Magyar Péter szerint ma egy olyan ember akarja hamis vádakkal ellehetetleníteni a legnépszerűbb politikai közösséget, akinek a nevéhez a legnagyobb pártfinanszírozási botrány, a „székházmutyi” kapcsolódik. – Orbán Viktor volt az, akit hosszú éveken át Soros György finanszírozott, majd két évtizeden át az Európai Néppárttól kapott sok milliárd forintnyi valutát. Ő az, aki évek óta összekeveri a százmilliárdos kormányzati propaganda költéseket és a Fidesz politikai hirdetéseit – sorolta a politikus, hogy szerinte mi olvasható például Orbán Viktor fejére.

Magyar Péter meg is nevezte, hogy tudja, tiltott pártfinanszírozással akarják őt, őket lejáratni, pedig – hangsúlyozta – a Tisza Párt soha egy fillér közpénzt vagy külföldi támogatást sem kapott, egyedüli pártként pedig minden bevételéről és kiadásáról transzparens módon beszámol, kizárólag a magyar emberek önkéntes felajánlásaiból működik és soha nem árazta felül a rendezvényeit és a teljes gazdálkodása a nyilvánosság előtt zajlik.

Végül személyesen üzent Orbán Viktornak: „El a kezekkel a TISZA közösségétől, el a kezekkel a rendszerváltást akaró, jóérzésű magyarok millióitól! Nem félünk öntől és a janicsárjaitól sem!”