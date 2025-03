Azok a kórházi osztályok zárnak be, ahonnan elfogyott valami – Orvosok tüntetnek az egészségünkért

egészségügy;demonstráció;Magyar Orvosi Kamara;kórházbezárás;

2025-03-07 05:45:00 CET

Nem azok a kórházi osztályok zárnak be, amelyekre nincs szükség, hanem azok, amelyek annyira a végeken vannak, hogy oda már nem jut ember, eszköz – fogalmazott a Népszava Szike című egészségpolitikai podcastjében Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkára, amikor Danó Anna, lapunk egészségügyi szakújságírója arra kereste a választ, miért nem tud gyerekeket fogadni a kalocsai kórház gyermekosztálya, ha nem szűnt meg. Spontán orvoshiány vagy irányított szerkezetátalakítás mozgatja egy-egy betegellátóosztály megszűnését?

Minden napban benne van: holnap már nem biztos, hogy működik az osztály, mert lehet, az utolsó ápoló is elmegy nyugdíjba. Vagy csak elfogy az ellátmány, lerobban az utolsó eszköz – árnyalta tovább az ellátórendszer bizonytalanságait Kiss László ápoló, aki anno a fekete ruhás mozgalomban Sándor Mária társa volt.

Rácz Jenő egykori egészségügyi miniszter, aki korábbi igazgatóként is ismeri a kalocsai kórházat, azt is hozzátette: jelen pillanatban nem tudjuk, hol van a nagyon nagy probléma: a létszámban, a szakemberek elosztásában, vagy éppen a struktúra rossz? Emlékeztetett: törvényben előírt kötelezettség a humánerőforrás-monitoringrendszer működtetése. Ez az az adatgyűjtő platform, amelyben az orvosok és az egyéb szakdolgozók létszám- és képzettségi adatait kellene naprakészen rögzíteni, ám utoljára 2018-ban hozták nyilvánosságra, hány hadra fogható szakember van az ágazban. Rácz Jenő szerint amíg készültek ilyen elemzések, addig azok adataira az intézmény- vagy önkormányzati vezetők és a kormányzat is tudott építeni, amikor struktúrát vagy ellátást tervezett. Azt is mondta: ha lennének ilyen elemzések, akkor egy ilyen szituációban, mint a kalocsai, lehetne tudni, mit kell vagy lehet tenni.

A Szike eheti adásának vendégei a szombati egészségügyi demonstráció kapcsán arról is beszélgettek: miért hagyták magukra a társkamarák az orvosokat, és hogy bántó vagy természetes-e, hogy a másik két kamara távol marad a szombati egészségügyi demonstrációtól?