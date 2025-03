Brutális hatást gyakorolt Trump a kanadai belpolitikára, az eddig süllyedőben lévő Trudeau-párt újra vezeti a népszerűségi listákat

politika;Kanada;Egyesült Államok;hatás;Donald Trump;

Túlzás nélkül elképesztő, milyen fordulathoz vezetett Kanadában, hogy Donald Trump elkezdte büntetővámokkal és egyszerűen annektálással fenyegetni az északi szomszéd országot. Az egyelőre konkrét időpont nélküli,. de valószínűleg tavasszal tartandó parlamenti választás már január közepén is előre lefutottnak tűnt, a Kanadai Konzervatív Párt (CPC) előnye behozhatatlannak látszott Justin Trudeau liberálisai (LPC) előtt, annyira, hogy a kormányfő január 6-án be is jelentette, hogy távozik a pártja éléről, illetve lemond a miniszterelnöki tisztségről.

Az LPC-ben a tisztújítás márciusban zárul le. Jellemző, hogy a lemondást követő napon közzétett, az Abacus Data által végzett felmérés 47 százalékon látta a konzervatívokat és mindössze húszon a liberálisokat. Ekkor még senki sejtette, hogy Donald Trump teljesen megváltoztatja az erőviszonyokat. Január 20-án történt beiktatása után zuhanni kezdett a kanadai Donald Trumpnak is nevezett Pierre Poilievre által vezetett CPC népszerűsége. Ez persze nem is csoda Donald Trump Kanadát semmibe vevő kijelentései kapcsán. Az amerikai elnök egyfelől folyamatosan büntetővámokkal fenyegeti az országot (egy részük már életbe is lépett), másrészt Kanadát szívesen látná az Egyesült Államok 51. államaként. Az amerikai elnök bírálta a két ország közötti határt, amelyet szerinte sok évvel ezelőtt egy vonalzóval húzott meg valaki. Donald Trump szerint a két ország egyesülésével, a mesterséges határvonal nélkül "gyönyörű" lenne a terület. A kanadaiak másként látják. Az ország lakosságának 90 százaléka ellenezné a két ország egyesülését, ha népszavazásra kerülne sor, derült ki az Angus Reid januári felméréséből.

Ugyanaz az Ipsos ügynökség, amely január 7-én még 26 százalékos előnyt mért a konzervatívoknak, szinte hihetetlen módon február 24-én már kétszázalékos előnyt mért a liberálisoknak. Ilyen bámulatos hajrára még nem volt példa az ország történetében. Az EKOS ügynökség szintén a liberálisokat látja az élen, az Abacus Data és az Innovative Research ezzel szemben a konzervatívokat. Mindenesetre Donald Trumpnak köszönhetően teljesen nyitottá vált a parlamenti választás kimenetele.