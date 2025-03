„Nagyon szeretném, ha a nőket kompetens, önálló döntéseket hozni képes állampolgárként kezelnék, akár vállalnak gyereket, akár nem”

Társadalom;Magyarország;interjú;nők;felelősség;megbecsülés;

2025-03-08 15:52:00 CET

Úgy tűnik, a következő országgyűlési választás egyik kulcskérdése az lesz, hogy ki tudja megnyerni maga számára a női választókat. Egyfajta udvarlás kezdődött, Orbán Viktor évértékelő beszédében bejelentette, hogy a két- és háromgyerekes anyák életük végéig szja-mentességet élveznek majd a munkabérüket illetően. A kormány célja továbbra is a gyerekvállalási kedv ösztönzése, de mennyire alkalmasak ezek az adókedvezmények erre a célra?

Ez a bejelentés egyértelműen kampányfogás, a kormánypártok már a 2026-os parlamenti választásokra készülnek. A kormány az önálló jövedelemmel rendelkező női szavazókat célozza meg elsősorban. Az a visszás ebben az intézkedésben, hogy pont azokat a nőket hozza jobb helyzetbe, akik nemcsak hogy a munkaerőpiacon vannak, hanem magasabb keresettel is rendelkeznek, mint a többi nő. Mindez teljesen ellentmond a társadalmi szolidaritás és az újraelosztás elvének. Nyilvánvaló, hogy a nők, különösen az anyák sokkal rosszabb helyzetben vannak a munkaerőpiacon, mint a férfiak. A nők nagyon nagy büntetést (motherhood penalty) fizetnek azért, mert gyereket vállalnak, hiszen rövid és hosszú távon is sokkal rosszabbul járnak anyagilag, mint a férfiak vagy a gyermektelen nők. De ebben a helyzetben a döntéshozók nem a probléma okát kezelik, azaz nem csökkentik az anyák diszkriminációját, a 16-17 százalékos nemek közötti bérszakadékot, nem segítik a munkába való visszatérést, egyáltalán nem reagálnak a strukturális egyenlőtlenségre. Közben az egészre került egy maternalista szósz, az anyaság szentségének hangsúlyozása.

Nem csak a miniszterelnök, hanem Magyar Péter is előállt egy ajánlattal, a hét elején Szentesen „szövetséget ajánlott a nőknek”. Azt mondta, a nők valódi megbecsülésre, biztonságra, kiszámítható jövőképre, működő egészségügyre és oktatásra vágynak. Emellett a bérszakadék megszüntetését, az üvegplafon áttörését, szabad szülészorvos és bábaválasztás jogának visszaállítását ígérte. Az ellenzék vezető ereje jól azonosítja a problémákat?

Ezek mind valós problémák, ráadásul nem újkeletűek. Ebben a helyzetben azt látom a legnagyobb különbségnek a Fidesz és a Tisza nőket célzó kampánya között, hogy a kormánypárt szinte kizárólag anyaként tekint a nőkre, mintha kizárólag a reproduktív szerepük lenne fontos az életben. Akár úgy, mint anya, aki „teleszüli a Kárpát-medencét”, akár úgy, mint nagymama, aki majd vigyáz az unokákra, és pótolja a gyerekintézményeket, amelyekből nincs elég.

Ebben a modellben az a nők dolga, hogy megteremtsék a családi békét, közben elfedjék a rendszer hiányosságait a gondoskodási munka elvégzésével, ami láthatatlan, ezért nem fizeti meg senki, és sokszor el sem ismerik.

A Tisza párt környékén megjelent néhány női képviselő és szakértő, akinek van valamifajta szaktudása a saját területén. Ebből úgy látom, egy nagyon erős, családcentrikus megközelítés áll szemben egy másikkal, ami a nőket saját jogon, cselekvőképességgel rendelkező egyénenként kezeli. Érdekes fordulat, ha az ellenzéki párt felvállalja, hogy megpróbálja átkeretezni a nőkről való beszédet.

Azt még nem tudhatjuk, hogy ezzel sikerül-e megnyerni a női szavazókat. Az viszont biztos, hogy a kormánypárt gyerekvállalást ösztönző intézkedései nem működnek. Hónapról hónapra dőlnek meg a negatív csúcsok, januárban például az előző év azonos hónapjához képest 4,5 százalékkal csökkent a születések száma.

A születések száma és a termékenységi ráta is csökken. Előbbi érthető, hiszen az a generáció, amelyik gyermekvállalási korban van egyre kisebb létszámú. Ugyanakkor a termékenységi arányszám csökkenését – nagyon leegyszerűsítve, hogy hány gyereket vállal egy szülőképeskorú nő – ez nem magyarázza. A termékenység csökkenéséről azt gondolom, hogy ez egyfajta reakció a válságra. A fiatalok úgy érzik, hogy rosszak a munkaerőpiaci kilátásaik, magas az infláció, nehéz lakáshoz jutni, a szomszédos országban háború van és a klímaválság is sokakat aggaszt. Rengeteg olyan társadalmi tényező van, ami alapján azt gondolhatják, hogy ebben a világban nem érdemes gyereket vállalni. Vannak, akik csak halasztják a dolgot, aztán végül kicsúsznak az időből, de most már Magyarországon is megjelent a tudatosan gyermeket nem vállalók csoportja. 30 éve még elképzelhetetlen lett volna, hogy legyen egy olyan csoport, aki ezt a döntést hozza. Ugyanakkor van sok olyan gazdaságilag fejlett ország, ahol még ennél is lényegesen rosszabbak a termékenységi arányszámok, mint például Dél-Korea, Japán, vagy Hong Kong. De a gazdaságilag fejlettebb északi országokban is csökkent a termékenységi ráta. Szóval fontos, hogy a globális trendeket is figyeljük. Nem mindegy, hogy miben gondolkodnak a döntéshozók. Vajon csak azt nézik, hogy legyen „elég” magyar, vagy azt, hogy olyan jól működő gazdaság és társadalom legyen, amiben az emberek jól élnek. Foglalkoznak-e a megszületett gyerekkel, vigyáznak-e rájuk, hagyják-e, hogy örökbe fogadják őket, ha nincs családjuk, kapnak-e rendes oktatást? Ezek az intézmények jelenleg nem működnek jól.

Elképzelhető, hogy előrébb lennénk, ha elengednék azt a célt, hogy a gyerekvállalási kedvet próbálják növelni ezekkel a kudarcosnak tűnő kísérletekkel, és egészen máshová, például a női egyenjogúságra helyeznék a hangsúlyt?

A közvélemény-kutatások alapján a kormánypárt jól tudja, hogy a magyar emberek értékrendszerében fontos a család, foglalkoztatja őket, hogy mennyi magyar születik, éppen ezért nincs olyan politikus, aki ezt a témát elengedné. Nem kell, hogy ezek a dolgok egymásnak ellentmondjanak, vagyis hogy egy társadalom egyenlőségpárti vagy gyerekpárti. A 2000-es évek közepe óta megfigyelhető az OECD-országokban, hogy ahol nagyobb a nemek közötti egyenlőség, ott szívesebben vállalnak gyereket is. Ha a nők számíthatnak a partnerükre, tudják, hogy nem marad kizárólag rájuk a rengeteg fizetetlen gondoskodási feladat és érzelmi munka, vagyis az egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök dominálnak. Az elmúlt 30-40 évben rengeteg tanulmány született demográfusok és más kutatók tollából arról, hogy a termékenységi mutatók ott javulnak, ahol kiszámítható a munkaerőpiaci, a szociális és az oktatási intézményrendszer, ami segíti az anyák munkavállalását. Továbbá, ahol az apák kiveszik a részüket az otthoni feladatokból, ott a nők sokkal jobban tudnak érvényesülni.

Ez nagyon sok fronton igényelne állami beavatkozást. Hogy lehet egy ilyen feladatnak nekiállni?

Ez valóban komplex feladat, de nem kell feltalálni a spanyolviaszt, megvannak a minták, a jó gyakorlatok. Csupán az elhatározás, a szándék hiányzik, hogy ehhez értő szakemberek legyenek a döntéshozatalban, a szakpolitikai döntések meghozatalában. Az Európai Bizottság elvárja minden országtól, hogy legyen stratégiája a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentésére. Egyébként Magyarországnak is van ilyen stratégiája, csak éppen jól eldugták a kormányzati honlapon, és ebben is nagyon domináns az anyaság és a családbarát szemlélet. Ezzel szemben az Unió nagy hangsúlyt fektet például arra, hogy hogyan lehetnek a lányok sikeresebbek az úgynevezett STEM (tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai) területeken, amelyek kitüntetett támogatást kapnak szinte mindenhol a világon. Illetve hogy hogyan lehet lebontani a sztereotípiákat a munkaerőpiacon. Szintén lényeges az egyenlő munkáért egyenlő bér elve, amin sokat segíthet a 2026-ban életbe lépő bértranszparencia irányelv. Ennek eredményeképpen láthatják majd az emberek, hogy egy adott munkakörben körülbelül mennyit kellene keresniük. És persze kiemelten kezelik a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet is, ami úgyszintén nagy hiányosság Magyarországon.

Ha több női vezető lenne akár az állami-, akár a magánszektorban, ha több női politikus lenne döntési helyzetben, akkor a nők helyzete minden társadalmi rétegben javulna?

Az a jó hír, hogy sok női vezető van Magyarországon, összességében körülbelül az összes vezető 40 százaléka. De szektoronként nagy különbségek vannak: a nők sokkal gyakrabban vezetők a közszférában, az államigazgatásban, gyerekintézményekben, szociális szférában, egészségügyben, mint a piaci szektorban, mérnöki, számítástechnikai területeken. Egyiknek nem kisebb a felelőssége, mint a másiknak, de ezeket a feminizált területeket sokkal rosszabbul fizetik. Az igazán magas pozíciókban, például a tőzsdei cégek igazgatóságaiban és a politikai döntéshozók között viszont tényleg nagyon kevés a nő. Nem azért, mert a nők nem lennének rátermettek, vagy nem lenne meg a tudásuk és a motivációjuk, hanem mert ott másfajta mechanizmusok döntenek arról, hogy ki ül be ezekbe a székekbe. Márpedig a berögződött sztereotípiák csak akkor kezdenek csökkenni, ha a női vezetők elérnek egy kritikus tömeget. Mindez nem azt jelenti, hogy a nők feltétlenül jobb vezetők, kedvesebbek, jobb problémamegoldók, hiszen ezek is csak sztereotípiák. De elképzelhető, hogy ha több nő lenne a kormányban, akkor „nőbarát” intézkedéseket hoznának, például többet költenének oktatásra és egészségügyre, vagy aláírták volna már a nők elleni erőszak leküzdését célul kitűző Isztambuli Egyezményt.

Nem is olyan régen volt női igazságügyi miniszterünk Varga Judit személyében, ez mégsem történt meg.

Valóban. Lássuk be, okos politikai húzás volt egy fiatal, kedves, mosolygós nőt ebbe a pozícióba rakni, aki ráadásul egyáltalán nem kérdőjelezi meg a fennálló struktúrát és hierarchiát.

De akkor mégis hol kellene elkezdeni a munkát a női egyenjogúság kérdésében?

Nagyon szeretném, ha a nőket mindenekelőtt minden ügyben kompetens, önálló döntéseket hozni képes, felelősségteljes állampolgárként kezelnék, akár vállalnak gyereket, akár nem. Ha tudnám, én átkeretezném ezt a diskurzust, ami a nőket elsősorban anyának tekinti, mondom ezt büszke, sokgyermekes anyaként és nagymamaként.