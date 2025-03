A késve érkezők is eldönthetik egy csata kimenetelét – Tüntet a MOK a jobb magyar egészségügyért

demonstráció;egészségügyi ellátás;Magyar Orvosi Kamara;

2025-03-08 06:37:00 CET

2025. március 8-án délután 2 órára a Kossuth térre várja a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) mindazokat, akik maguk is szeretnének mind a saját egészségük megőrzéséért, mind egy jobb ellátórendszerért tenni. A Kossuth téri demonstráció újabb állomása a köztestület február elején indított „A magyarok egészsége többet érdemel” elnevezésű társadalmi kampányának. A MOK szerint a gyógyítás feltételeinek javításáért tüntetnek, valamint arról fog szólni a demonstráció, hogy az emberek törődjenek többet a saját egészségükkel.

„Még nem fordítanám le úgy, hogy nem sikerült összefogni, mert szakdolgozók, ápolók, továbbá a Független Egészségügyi Szakszervezet is jelezte, hogy ott lesznek a szombati orvos demonstráción” – mondta Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkára a Népszava Szike podcastjéban a szervezet szombat délutáni megmozdulása előtt. Azt is hozzátette: a társkamarák vezetői valóban nem álltak ki harcosan mellettünk, de el sem zárkóztak ettől a lehetőségtől. Ők egy másik metódust választottak az érdekeik képviseletére – utalt a szakdolgozói kamarának arra a megjegyzésére, hogy ők a tárgyalásokban hisznek. „Mi azt a módszert is próbáltuk, és önmagában nem volt célravezető, úgyhogy most mással próbálkozunk, és bármikor szívesen vesszük, ha ők is csatlakoznak. Attól, hogy valaki késve érkezik meg egy csatába, attól még eldöntheti annak a kimenetelét” – vélekedett Svéd Tamás azzal kapcsolatban, hogy a két társkamara, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) szervezetként nem állt oda melléjük.

Lapunknak Balogh Zoltán, a MESZK elnöke szervezete távolmaradását korábbi nyilatkozatában azzal magyarázta, hogy a kamara megkérdezett tisztségviselőinek többsége egyetértett azzal, hogy a köztestület szervezetként ne vegyen részt az orvosi kamara szombati rendezvényén.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán az e tárgyat is érintő elnökségi ülés után kérdésünkre megerősítette, hogy nem vesznek részt szervezetként a demonstráción.