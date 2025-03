Orbán Viktor: Vannak nagy budapesti fejlesztési programok, de a most futókon kívül újabbakat a fővárosban nem tudunk indítani

Budapest;Orbán Viktor;vidék;fejlesztések;

2025-03-08 14:17:00 CET

Budapest fejlesztéséről nem fogunk lemondani, mert a főváros gazdasági súlya a nemzetgazdaság szempontjából meghatározó, de a korábbi arányok nem tarthatók fent – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó rendezvényén.

A kormányfő szerint Budapest az európai uniós fejlettség 165-167 százalékán áll, most is óriási beruházások zajlanak. Orbán Viktor leszögezte, vannak nagy budapesti fejlesztési programok, de a most futókon kívül újabbakat a fővárosban most nem tudnak indítani.

A fejlesztésre rendelkezésre álló forrásokat szerinte területfejlesztési alapon, alapvetően vidéki célpontokra kell irányítani, és a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani. – Ezek hatalmas számok, azt várom, hogy ahogy sikerült az ország keleti részét egy iparilag innovatív és erőteljes és dinamikus pályára állítani, amely hamarosan utol fogja érni egyébként az ország nyugati legfejlettebb régióit is, ugyanezt a munkát el tudjuk végezni az ország déli régióival, ahol a legnagyobb problémáink vannak, mind a Dunántúlon, mind pedig az Alföldön – fogalmazott a miniszterelnök.