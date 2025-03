Harmadfokon is maradt a mohácsi hajléktalanokat bántalmazó rendőr börtönbüntetése

bántalmazás;Kúria;Mohács;hajléktalanok;rendőrök;letöltendő börtönbüntetés;

2025-03-10 11:56:00 CET

Harmadfokon lezárult a két mohácsi hajléktalan embert bántalmazó rendőrök ügye; a Kúria a másodfokú ítélet lényegi részén nem változtatott, és helyben hagyta a letöltendő börtönbüntetést, így az jogerőssé vált az elsőrendű vádlott esetében is – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében az Utcajogász Egyesület, amelynek ügyvédei képviselték a sértetteket. A döntés azt jelenti, hogy a két volt rendőrnek le kell töltenie a jogerőre emelkedett két év három hónap börtönbüntetést. Az első- és a másodrendű vádlottat már az elsőfokú bíróság, a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa is bűnösnek nyilvánította 2023-ban, azonban jóval enyhébb büntetést szabott ki: két év börtönbüntetést négy év próbaidőre felfüggesztve, ezt azonban megváltoztatva szabta ki másodfokon a súlyosabb ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa.

– A két rendőr ellen 2021 februárjában indult hivatalból eljárás, amikor kiderült, hogy járőrszolgálatuk alatt két, kiszolgáltatott élethelyzetű hajléktalan embert is bántalmaztak több alkalommal: indok nélkül egészen közelről gázspray-vel fújták le őket, megalázóan beszéltek velük, egyiküket pedig az utcán éneklésre és léggitározásra szólították fel – majd ezt videóra vették, a felvételt elküldték munkatársuknak. Mindez a koronavírus-járvány idején történt, amikor a kijárási korlátozás miatt csak a járőröző rendőrök és hajléktalan emberek voltak Mohács utcáin. Így utóbbiak még inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, előbbieknek pedig kevésbé kellett félniük a bántalmazások miatti felelősségre vonástól, hiszen azoknak szemtanúja nem lehetett – idézte fel a történteket az Utcajogász.

– „Az a magatartás, hogy a rendőr hivatalos intézkedése során az intézkedés célján túlmenően, magán jellegű céljai elérése érdekében az intézkedés hatálya alatt lévő személyt megalázza, emberi méltóságát megsérti, alapjaiban sérti a rendőrség, mint állami szerv működésének törvényességébe vetett közbizalmat” – szögezte le most a Kúria. Az indoklás szerint nem fogadható el az elsőrendű vádlott azon hivatkozása, hogy elöljárói nem tájékoztatták megfelelően a hajléktalan emberekkel szembeni eljárásrendről. Megállapították azt is, hogy „a rendőr azért rendőr, hogy szolgálatának ellátása során a felmerülő helyzeteket a törvénynek megfelelő módon, szakszerűen és a kiszolgáltatott személyek iránti együttérzéssel kezelje”. Egyetértettek a másodfokú ítélet indoklásának azon részével, amelyben kifejtették, hogy „a terheltek, így az I. rendű vádlott is saját szórakoztatása céljából, kiszolgáltatott sértettekkel szemben, megalázó bánásmódot tanúsítottak.”

– Az Utcajogász 2021 óta kiemelten foglalkozott az üggyelszervezet előbb az Alapvető Jogok Biztosához fordult, amely állásfoglalásában kimondta, hogy sérült a hajléktalan emberek emberi méltósága. Később pert nyertek az Országos Rendőr-főkapitányság ellen, miután a rendőrség nem akarta vizsgálni a hajléktalan emberek panaszát. A most lezárult büntetőeljárással a négy éve tartó ügy végére került pont. A rendőrök tetteikért a másodfokú ítéletet követően bocsánatot kértek, amit a sértettek elfogadtak – fűzte hozzá az egyesület.