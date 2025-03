Palotai, a magyar elektronikus zene alfája és omegája

DJ Palotai;

2025-03-11 08:47:00 CET

A Tilos Rádió idén januárban kezdett fotók, hang- és videófelvételek gyűjtésébe a család, a barátok, a rajongók, a kollégák, az alkotótársak, és a partyszervezők körében, hogy márciusban kiállítás emlékezzen meg Dj Palotai életművéről. Ha valakiről, hát vele kapcsolatban nem merész vállalkozás ez: ha valami biztos ugyanis a magyar underground zenei színterén, az az, hogy mindenkinek van egy sztorija Palotai Zsoltról. Sokan úgy emlegetik, mint az elektronikus zene egyik legendás klubja, a Tilos az Á művészeti vezetőjét, mások a Tilos Rádió zenei főszerkesztőjeként azonosítják, és van, aki a drum and bass és a törtütemű (breakbeat) műfajok meghonosításának úttörőjeként emlékszik rá. Ilyen felfoghatatlanul termékeny, három évtizedes alkotói pályán viszont nehéz elképzelni, hogyan juthatott idő foglalkozni még az ilyen “kis semmiségekkel” is, akkor is, ha valamiben az első volt - már ha Palotai Zsoltnak is 24 órából állt a nap. A Dj ugyanis haláláig ugyanúgy bővítette többszázezres zenegyűjteményét és készült ugyanolyan megszállott precizítással a következő fellépésre, mintha csak a kilencvenes, kétezres évek valamelyik kultikus klubjába, mondjuk az FMK-ba, a Zöldség-Gyümölcsbe vagy a Trafóba készült volna.

“Mindent mindennel mixelni, gondolatot, ritmust, hangulatot, nyugatot kelettel, trackben és setlistben összefüggéseket, belső történéseket keresni, ez volt a te világod.” - emlékezett Prieger Zsolt, az Anima Sound System frontembere a kiállítás megnyitóján. Palotai munkássága nélkül ugyanis a magyar elektronikus zene nem lenne az, ami: hiszen az csak illúzió volt, hogy a rendszerváltással végérvényesen ledőltek a korlátok az európai trendek felé. Az átjáráshoz kellett az a szelíd megszállott Palotai, aki minden fellépésével valami újra akarta tanítani az arra fogékonyakat. Erre az újra volt is közönség: neve fogalom lett a fővárosi éjszakai életben, a biztos pont, az origó. 2023-ban bekövetkezett halálával már nem úgy és nem attól szólnak ezek a lemezek, de öröksége kitörölhetetlen marad a pesti éjszakában.

Az ingyenes kiállítás április végéig látogatható a Magyar Zene Házában, Budapesten. A kiállítás részeként a Kiégő Izzók című, a művész zenéje inspirálta audiovizuális rövidfilm a következő hónapokban megtekinthető a Hangdóm 360 kupolavásznán.