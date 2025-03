15-dik Március

irodalom;március 15.;Petőfi Sándor;állami ünnepségek;nemzeti mítosz;Kentaurbeszéd;

2025-03-15 08:01:00 CET

„Magyar történet múzsája,

Vésőd soká nyúgodott.

Vedd föl azt s örök tábládra

Vésd föl ezt a nagy napot!”

E szavakkal kezdődik Petőfi Sándornak az a verse, amelyet rögtön a forradalmi események után írt – s igénye vagy jóslata, ritka eset ez a költészet történetében, valóra vált: ez a nap máig elevenen él a magyar társadalom emlékezetében; ráadásul azt is kell mondanunk: ez a nap az egyedüli, amely elevenen él –, s emlékezetének hatása sokakat újra s újra aktivitásra késztet.

Hiszen a nemzeti-állami ünnepekkel, amióta csak törvényileg elő vannak írva, mindig baj (is) volt: vajon milyen nagyságrendben hatotta át a nemzetet hajdan a király születésének vagy koronázásának ünnepe, s vajon mennyien érezték személyesen, magánemberként is ünnepnek a szocializmus korszakában április 4-nek vagy november 7-nek munkaszüneti napjait – s vajon ma mennyien gondolnak vagy éreznek, abból a hatalmas tömegből, amely az utcákon hömpölyög, bármit is a történelemről vagy az államról, mikor augusztus 20-án az össznépi cirkusz-felvonulásokat, népitánc-bajnokságokat vagy a csillámló tűzijátékot bámulják?

Egy állami ünnepen az állampolgár általában nem gondol és csinál semmit, azonkívül, hogy örvend a munkaszünetnek, ám március 15-én, egészen kivételes módon, a társadalomnak nem kis része évente azt gondolja: ez az a nap, amikor érdemes elgondolkodni a közösségi cselekvés értelméről és lehetőségeiről; ez az a nap, amikor – kisközösségileg és politikailag egyaránt – csinálni kell(ene) valamit. Hány jelentős politikai mozgalom fogalmazta meg önmagát március jegyében – s mennyire természetesnek vesszük, ha a bármikor fellépő mozgalmak éppen 12 pontban foglalják össze kibontakozási javaslatukat (Márciusi Front 1938; MADISZ 1945; Petőfi Kör 1956)!

Mert a nemzeti emlékezetben az maradt meg, amit ismét Petőfi fogalmazott meg: ezen a napon olyan, mindaddig soha nem látott társadalmi összefogás nyilatkozott meg a pesti utcákon, amelynek nem csak politikai, hanem transzcendens ígérete is volt: Petőfi, nem kevés túlzással, e nap eseményeit (A márciusi ifjak című versében) egyenesen a feltámadással azonosította:

„A földet, mely koporsó volt

S benn egy nemzet a halott,

Megillettük, és tizennégy

Milljom szív földobogott.”

Történetileg nézve persze megállapíthatjuk: a nemzet nem is volt halott, nem is támadt fel sem ekkor, sem máskor, ám a közösségi emlékezet e mitikus képzetet őrizte meg s ápolja máig: e napon illenék, adja isten, hogy legyen hozzá közös cél, a sok millió szívnek együttesen fellobogni! S talán az ilyen közösségiség iránti nosztalgia tette vagy teszi, hogy ez a nap az élő emlékezet ünneppé válhatott.

Az ünneplés igénye és lehetősége persze a történelem során állandóan változott: az első, már erősen szorongatott évfordulón maga Kossuth Lajos helytelenítette, ellene is irányuló tüntetést sejtvén, hogy emlékünnepet akartak a napnak szentelni, hisz, mint egy levelében írta, „egy kis pesti lármánál, egyéb nem történt”, s az akkori politikai zűrzavarban még az a groteszk, humoros javaslat is elhangozhatott (persze baráti körben), hogy ha nem tudunk mást tenni, csukjuk be a börtönbe Táncsics Miskát... S a rákövetkező évfordulón, 1850-ben már csak a rezignált kétségbeesés idézheti fel az évforduló ünnepelhetetlenségének szégyenét (Arany János: Évnapra):

„Kelsz és lenyugszol észrevétlenül:

Innep volnál, de senki meg nem ül,

Végzetes évi nap!

Oh, e tömeg más napot ünnepel;

Titkon sohajtja meg a hű kebel

Halomra dőlt oltáridat.

Emléked átkos, nyomasztó tereh:

A vérnek és könyűnek tengere

Mind, mind ahhoz tapad.

Az ember gyönge: félve néz feléd,

S mint egykor a tanitvány mesterét,

Nehéz időkben megtagad...”

Az emlék „átkos, nyomasztó teherként” élt sok-sok éven át (1860-ban a fiatalok emléktüntetését oly határozottan szétverte a rendőrség, hogy a halálos áldozatot sem sikerült elkerülni), a kiegyezés után pedig a megemlékezés folyamatosan kétszívű és kétszínű kellett, hogy maradjon: a hivatalos magyar állam, bár 1848–49 emlékéhez természetesen ragaszkodott, nem ünnepelhette a királlyal szembeni fellépés évfordulóját (még Petőfi Sándor életrajzába is bekerült az a március 15-ét lekicsinylő mondat, mely szerint „Boldog idők mikor még a demonstratiot is forradalomnak tartottuk és a kettőt össze tévesztettük!”), ezért 1898-ban, a királlyal való kompromisszumos egyezkedés után, április 11-ét, azaz a 48-as törvények királyi szentesítésének napját nevezték ki állami ünnepnek. Minek következtében, folytatván a hagyományt, március 15-e megmaradt ellenzéki ünnepnek – vagyis a különböző politikai irányzatok mind a maguk igazolására, s a másoknak, a többi pártnak a denunciálására használták fel a nap mozgósító erejét.

Igazán nagy ideológiai próba elé a XX. század közepén a szocialista politika került, hiszen egyrészt önmagát a 48-as forradalom folytatásának, sőt következményének szerette volna tekinteni (lásd a nagy jelszót 1948-ból: Lobogónk, Petőfi!), másrészt azonban azt is igényelte volna, hogy a 48-as emlékeknek valóban összenemzeti mozgósító ereje lanyhuljon el, s a nemzeti összefogás helyére a forradalmi (szocialista) radikalizmus léphessen fel. Így születtek azok a nagy ódák, amelyek össze akarták hozni a márciusi ifjak emlékét az aktuális kommunista propagandával (jeles költők tollából: Somlyó György: Petőfihez!; Benjámin László: Márciusi ifjak):

„…egész népet taníthatok már,

s engem egy egész nép tanít:

arra, mit csak sejtettem eddig,

de sose mondhatott ki szám,

hogy egyek vagytok ti, szabadság,

s te annyi évig rab hazám!

S ha eddig szégyen volt a részem,

most boldogság és büszkeség,

hogy nevemet ama nyelv adta,

mely tiédet s Rákosiét!”

*

„Akár a gyári munkapadnál,

akár a népért zúgó harcban,

a vérivó vers viharában

s a gyilkosabb, forróbb viharban –

csak népünk, országunk javáért

elvtársak, márciusi ifjak!

Munkánk jutalmaként ragyog

szívünkön az ötágú csillag!”

1956 után, a konszolidáció idején a hatalom, hogy semlegesítse a márciusi eszme nem is nagyon lappangó ellenzékiségét, 15-éhez hozzárendelte a tanácsköztársaság emléknapját (március 21) és a felszabadulás évfordulóját (április 4), s Forradalmi Ifjúsági Napok címmel törvényesítette el az ünnepségek rendjét. Az állam megpróbálta megülni az ünnepet – hogy milyen sikerrel, arra szép példa az a szatíra, amely épp az aktuális Petőfi-évfordulóra készült 1973-ban (Jékely Zoltán: 150 év után – Lidércnyomás):

„Petőfi szobrán

egy ocsmány

varangy ül,

s el-hall-gat-tat-ha-tat-la-nul

vartyog – pardon: szaval –,

amíg minden magyar

meg nem tanul

varangyul.”

Ám a hivatal rendjét a hetvenes évek elejétől kezdve az ifjúság folyamatosan megbontotta, s márciusonként oly spontán szerveződő megemlékezésekre került sor, amelyeknek megrendszabályozása nem egyszer komoly rendőri erőszakba torkollott. De ez időben is megfogalmazódott újra a márciusi eszmének a szép mitikus ideája, a szabadság igénye (Utassy József: Zúg Március!):

„Talpra Petőfi! Sírodat rázom:

Szólj még egyszer a Szabadságról!”

1989-ben nagyszabású tüntetés szerveződött – formálisan és informálisan – Budapesten, március 15-én a Petőfi téren és a Magyar Televízió székháza előtt, s igazán impozáns nagy ünnepségen ismételték meg, a szónok Csengey Dénes és a szavaló Cserhalmi György, a márciusi ifjak egykori nagy előadását, politikai megújulást, s elsősorban sajtószabadságot követelvén. A hatalmas tömeg elképesztő erőt és egyetértést mutatott fel – résztvevőként és nézőként is megillethette a társadalmat; a teljes nemzeti-közösségi összetartás azonban illúziónak tűnt: az elkövetkező napokban Csoóri Sándor már szomorúan panaszolta, hogy a munkaszüneti napon, a szabadság jegyében, sokkal többen mentek ki Bécsbe vásárolni, mint ahányan jelen voltak a tüntetésen.

S a rendszerváltás harminc évében rendre ismétlődik a magyar társadalom megrögzült szokásrendje: március 15-én ellenzékileg tüntetést kell szervezni, sokféleképpen, teljes megújulást kell igényelni, nem távlati célok, hanem épp aktuális politikai problémák mentén – a hatalom részéről pedig biztosítani kell a társadalmat arról, huszárok és néptáncosok részvételével, hogy amit a márciusi ifjak megálmodtak, épp most van megvalósulóban.

Hogy mi van és mi lesz megvalósulóban, azt természetesen a márciusi mítosz jelenléte és transzcendenciája nem garantálja. De mindvégig érvényes marad Ady Endre nagy üzenete (A Tűz márciusa), amely bár tartalmaz politikai jövendölést is, a márciusnak elsősorban egzisztenciális ígéretét hangsúlyozza:

„Csámpás, konok netán ez a világ...”

de mégis:

„Március van s határtalan az Élet.”